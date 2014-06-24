نمایشگاه طرح ضیافت در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم حاج نایبی ظهر شه شنبه در ستاد تنظیم بازار استان زنجان افزود:نمایشگاه طرح ضیافت از 10 تا 16 تیرماه در محل نمایشگاه کاسپین شهر زنجان برگزرار می شود.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه اقلام مورد نیاز مردم اعم از گوشت قرمز،گوشت مرغ،خرما،روغن،برنج،شکر،مواد لبنی و پروتئینی عرضه خواهد شد.

حاج نایبی با بیان اینکه محدودیت سردخانه ای در استان وجدود دارد،گفت:حدود 390 تن مرغ با قیمت 5هزار 500 تومان و 130 گوشت قرمز به قیمت 18 هزار تومان در نمایشگاه عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد:15 درصد زیر قیمت بازار ارائه خواهد شد که مشکل خاصی همشهریان نداشته باشند.

رئیس اصناف استان زنجان افزود:38 فروشگاه بزرگ در سطح شهرستان و 48 فروشگاه در سطح استان به صورت فروش فوق العاده در توزیع مواد غذایی اعلام آمادگی کردند.

حاج نایبی با اشاره به اینکه در شهرستان های طارم ،سلطانیه و ایجرود و ماهنشان نمایشگاه طرح ضیافت برگزار وسایر شهرستان ها فروش فوق العاده فروشگاهی خواهند داشت.