سریال 40 قسمتی برای معرفی چهارمحال و بختیاری ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی ظهر سه شنبه در دیدار یکی از تهیه کنندگان فیلم های تلویزیونی اظهار داشت:این استان در دوران اسلام و قبل از اسلام نقش اساسی در کشور داشته اند.

وی تصریح کرد: سرگذشت علی مردان خان و بی بی مریم لازم است مطرح شود که همه جامعه با این شخصیت ها آشنا شوند.

سلیمانی ادامه داد: عشایر این استان حرف اول را می زنند و لازم است افراد مختلف جامعه از سرگذشت آنها آشنایی بیشتری را داشته باشند.

وی اذعان داشت: برای ساخت یک فیلم لازم است افراد زیادی با هم مشارکت داشته باشند تا بتوان یک فیلم جذاب و دیدنی را برای مخاطب ساخت.

سلیمانی یادآور شد: ساخت یک سریال در این استان می تواند به شناساندن آداب و رسوم این استان و دیگر ظرفیت ها و پتانسیل های استان نیز کمک کند.

وی بیان داشت: این سریال در آینده با مشارکت وزارت کشور و استانداری ساخته خواهد شد.

ساخت فیلم در معرفی چهارمحال و بختیاری تاثیر بالایی دارد

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار چهار محال و بختیاری نیز در این دیدار گفت: استفاده کردن از ظرفیت های استان چهار محال و بختیاری در ساخت یک فیلم می تواند در شناسایی این استان کمک شایانی باشد.

خدابخش مرادی اظهار داشت: چنانچه فیلمی را در این استان ضبط شود باید به گونه ای باشد که از ظرفیت های استان نیز در آن فیلم استفاده شود.

وی تصریح کرد: لازم است همه مسائل استان اعم از اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در این فیلم لحاظ شود.

مرادی ادامه داد: تاریخ این استان، مسائل کشاورزی و ... به صورت به هم پیوسته لازم است در این فیلم گنجانده شود.

وی اذعان داشت: موضوع و داستان فیلم باید انتخاب شود تا بتوان برای اجرا کردن آن بهتر برنامه ریزی کرد.

سریال 40 قسمتی با هدف شناخت چهار محال و بختیاری ساخته خواهد شد

تهیه کننده فیلم و سینما گفت: این سریال 40 قسمتی با هدف شناخت استان با موضوع های فرهنگی و اجتماعی ساخته خواهد شد.

محمد رضا تخت کشیان اظهار داشت: در این سریال به آداب و رسوم چهار محال و بختیاری نیز اشاره خواهد شد.

وی تصریح کرد: این سریال با مشارکت استانداری و وزارت کشور تهیه خواهد شد

تخت کشیان با اشاره به اینکه این سریال بر اساس اولویت های استان تهیه خواهد شد، تصریح کرد: ما آمادگی لازم را برای اجرای این سریال داریمو با توجه به میراث ها و قومیت های این استان می توان یک سریال بسیار جذاب و دیدنی را تولید کرد.