به گزارش خبرگزاری مهر، شورایعالی تهیه کنندگان سینما نسبت به حضور تهیه کنندگان جعلی که در سینمای ایران به فعالیت می پردازند، هشدار داد.

متن این بیانه به شرح زیر است:

1-شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران در جهت حفظ و حراست از حرفه تهیه‌کنندگی و به منظور ممانعت از ایجاد اختلال در امنیت سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه سینما با تهیه‌کنندگان صوری تولیدات سینمای ایران که در قبال مبلغی مبادرت به فروش مجوز تهیه کنندگی می کنند برخورد انظباطی خواهد کرد.

2- با توجه به این که حرفه تخصصی تهیه کنندگی فقط جذب سرمایه نیست، شورایعالی به تهیه کنندگان صوری هشدار می دهد با افراد خاطی این حرفه از طریق ممانعت دوره ای از فعالیت فیلمسازی تا ابطال پروانه فعالیت برخورد خواهد کرد.

3-شورایعالی در جهت عدم اتلاف سرمایه سرمایه گذاران، آمادگی خود را برای ارائه استعلام صنفی در انتخاب تهیه کننده و مشاوره رایگان به سرمایه گذاران حوزه سینما اعلام نموده و آماده دریافت گزارش از تهیه کنندگان خاطی است.

4-شورایعالی تهیه کنندگان با اعلام آمادگی برای مشاوره رایگان به تهیه‌کنندگان فیلم اول، از بخش های نظارتی سازمان سینمایی می خواهد در صورت کسب اطلاع از این تخلف غیر اخلاقی و غیر حرفه ای، در هر مرحله از تولید، در برخورد با این رفتار، از ادامه تولید ممانعت بعمل آورند.