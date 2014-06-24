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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۵۵

مدیران روابط عمومی ادارات فیروزکوه گرد هم آمدند

مدیران روابط عمومی ادارات فیروزکوه گرد هم آمدند

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: ظهر امروز با حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران، گردهمایی مدیران روابط عمومی ادارات شهرستان فیروزکوه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز اولين گردهمايي روابط عموميهاي فيروزكوه در سال 93 با حضور مهدوي شاهرودي مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري تهران، حسيني معاون سياسي انتظامي فرمانداري در سالن جلسات فرمانداري این شهرستان برگزار شد.

در این نشست مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران با اشاره به فناوری های نوین ارتباطی و ابزارهای مهم برقراری ارتباط اظهار داشت: امروز بستر ارتباطات هم مدعی زیادی دارد و هم از پیچیدگی فراوانی برخوردار است، لذا باید با یک آسیب شناسی، نقاط ضعف در روابط عمومی ها را شناسایی و نسبت به برطرف کردن آنها تلاش شود.

مهدوی شاهرودی با اشاره به لزوم نوگرایی در واحد روابط عمومی، این امر را به واسطه ارتباط مستمر با مخاطبان ضروری عنوان و بیان کرد: در عصری که مرزهای ارتباطات شکسته شده و مخاطبان هر روز با ابرازی نوین برای دسترسی به اطلاعات مواجه هستند به روز بودن و نگرش نو داشتن امری است که نباید از آن غافل بود.

این مسئول ادامه داد: برگزاری نشستها و جلسات با محور روابط عمومی در جغرافیای کشوری می تواند بسیاری از استعدادهای بالقوه را به منصه ظهور رسانده و جرقه ای برای انجام کارهای بزرگ و نواندیشی و نوآوری در این حوزه باشد ضمن اینکه پویایی درون سازمانی را نیز افزایش دهد.

همچنین در این جلسه معاون سياسي انتظامي فرمانداري فيروزكوه اظهار داشت: ايجاد ارتباطات منطقي ميان مردم و دستگاهه اي اجرايي علاوه بر پيشرفت سازمانها پيشرفت جامعه را نيز به دنبال دارد.

سيد روح الله حسيني افزود: بکارگيري فناوري هاي جديد و به روز جهت انعكاس اخبار و عملكرد دستگاه هاي اجرايي در روابط عمومی های ادارات ضروری است.

 وی، داشتن توان ذاتی، استعداد، تجربه و انگیزش را از دیگر ویژگی های بارز یک روابط عمومی خوب و خلاق عنوان کرد و گفت: اگر افراد در روابط عمومی ها بتوانند این شاخصه ها را داشته باشند به طور یقین در جذب مخاطب و القای پیام خود موفق عمل خواهند کرد.

این مسئول یادآور شد: فعالیت در روابط عمومی به نوعی انجام کار گروهی و منسجم برای رسیدن به اهداف ودر واقع یکی از مبانی توسعه سازمانی است
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کد مطلب 2318792

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