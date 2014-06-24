مدیران روابط عمومی ادارات فیروزکوه گرد هم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز اولين گردهمايي روابط عموميهاي فيروزكوه در سال 93 با حضور مهدوي شاهرودي مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري تهران، حسيني معاون سياسي انتظامي فرمانداري در سالن جلسات فرمانداري این شهرستان برگزار شد.

در این نشست مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران با اشاره به فناوری های نوین ارتباطی و ابزارهای مهم برقراری ارتباط اظهار داشت: امروز بستر ارتباطات هم مدعی زیادی دارد و هم از پیچیدگی فراوانی برخوردار است، لذا باید با یک آسیب شناسی، نقاط ضعف در روابط عمومی ها را شناسایی و نسبت به برطرف کردن آنها تلاش شود.

مهدوی شاهرودی با اشاره به لزوم نوگرایی در واحد روابط عمومی، این امر را به واسطه ارتباط مستمر با مخاطبان ضروری عنوان و بیان کرد: در عصری که مرزهای ارتباطات شکسته شده و مخاطبان هر روز با ابرازی نوین برای دسترسی به اطلاعات مواجه هستند به روز بودن و نگرش نو داشتن امری است که نباید از آن غافل بود.

این مسئول ادامه داد: برگزاری نشستها و جلسات با محور روابط عمومی در جغرافیای کشوری می تواند بسیاری از استعدادهای بالقوه را به منصه ظهور رسانده و جرقه ای برای انجام کارهای بزرگ و نواندیشی و نوآوری در این حوزه باشد ضمن اینکه پویایی درون سازمانی را نیز افزایش دهد.

همچنین در این جلسه معاون سياسي انتظامي فرمانداري فيروزكوه اظهار داشت: ايجاد ارتباطات منطقي ميان مردم و دستگاهه اي اجرايي علاوه بر پيشرفت سازمانها پيشرفت جامعه را نيز به دنبال دارد.

سيد روح الله حسيني افزود: بکارگيري فناوري هاي جديد و به روز جهت انعكاس اخبار و عملكرد دستگاه هاي اجرايي در روابط عمومی های ادارات ضروری است.

وی، داشتن توان ذاتی، استعداد، تجربه و انگیزش را از دیگر ویژگی های بارز یک روابط عمومی خوب و خلاق عنوان کرد و گفت: اگر افراد در روابط عمومی ها بتوانند این شاخصه ها را داشته باشند به طور یقین در جذب مخاطب و القای پیام خود موفق عمل خواهند کرد.

این مسئول یادآور شد: فعالیت در روابط عمومی به نوعی انجام کار گروهی و منسجم برای رسیدن به اهداف ودر واقع یکی از مبانی توسعه سازمانی است

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