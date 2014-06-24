طرح ملی پایش و نظارت بر بازار فناوری اطلاعات لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش کوشکی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه طرح ملی پایش و نظارت بازار فناوری و اطلاعات هم زمان با کشور در خرم آباد اجرا شد، اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح آگاهسازی مشترکین حوزه "آی سی تی" به حقوق خود است.

وی با بیان اینکه مشترکین خدمات "آی سی تی" باید با حقوق خود در این حوزه آشنا شوند، تصریح کرد: طرح پایش و نظارت بر بازار فناوری اطلاعات در چهار محور اجرا شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان با اشاره به اینکه در قالب این طرح از حوزه های مراکز آی اس ایی، وب، مراکز پیشخوان دولت و از مرکز مخابراتی بازدید داشتیم، گفت: در این بازدیدها خدمات ارائه شده به مشترکین را مد نظر قرار دادیم.

کوشکی با بیان اینکه امیدواریم اجرای اینگونه طرح ها به طور مستمر ادامه یابد، افزود: در راستای رسیدگی به مطالبت و شکایات مردم سامانه 195 و 096366 در اختیار مردم قرار داده شده است.

وی با تاکید بر اینکه این سامانه به متمرکز در سراسر کشور فعالیت می کند، یادآور شد: مردم با استفاده از این سامانه ها می توانند هرگونه تخلف از طرف ارائه دهندگان خدمات آی سی تی را ارائه دهند.