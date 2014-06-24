به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر به ظرفیت بالای منطقه پارس جنوبی استفاده کرد و اظهار داشت: توجه به موضوعات فرهنگی یکی از اولویت‌ها است و از همه توان و ظرفیت در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به نام‌گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، بیان داشت: رهبر معظم انقلاب همواره تاکید بسیاری بر موضوع فرهنگ دارند و همه ما وظیفه داریم برنامه‌مناسبی را در این زمینه اجرا کنیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در ادامه، توجه به موضوع فرهنگ را یکی از ماموریت های منطقه ویژه برشمرد و گفت: فراتر از ماموریت و وظیفه، اهمیت و جایگاه شعار سال یعنی اقتصاد و فرهنگ، ضرورت توجه بیشتر به این موضوع را برای ما ایجاد می کند.

به جای کارهای پراکنده، کار را به متولی اصلی آن بسپاریم

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: به اعتقاد من در همه حوزه ها و از جمله حوزه فرهنگ، اگر کار روی یک روال، نظم و برنامه نباشد، خود به یک ضد فرهنگ تبدیل می شود.

یوسفی تصریح کرد: در صورتی که کار و برنامه تعریف نداشته باشد منجر به کارهای پراکنده و جسته گریخته می شود؛ بنابراین برای ما اهمیت دارد که به جای کارهای پراکنده کار را به متولی اصلی آن بسپاریم چرا که کار بر اساس برنامه دارای کیفیت بهتر و قابلیت ارزیابی و سنجش مطلوب‌تر است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اضافه کرد: دغدغه ما این است که کارها قشری، گروهی و دسته ای نباشد بلکه تا حد امکان عام المنفعه، ماندگار و موثر باشد تا سود آن بیشتر به مردم برسد.