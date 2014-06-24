جوانان زیادی را به دلیل استفاده از موادمخدر از دست داده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، علی‎اصغر طهماسبی ظهر سه شنبه در نخستین یادواره شهدای مبارزه با مواد مخدر استان گلستان در گرگان افزود: همه شعار "پیشگیری بهتر از درمان است" را می دهند اما در عمل بستر لازم برای این موضوع مهیا نیست.

وی ایجاد ارتباط نزدیک بین دستگاههای اجرایی و دانشگاهیان را یکی از راههای جذب جوانان دانست و تصریح کرد: امروزه بین ارگانهای دولتی و تحصیل کردگان دانشگاه فاصله افتاده و به همین خاطر نیاز است برای رفع این شکاف، از پژوهش و دانسته های فارغ التحصیلان استفاده شود.

طهماسبی یادآور شد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیروهای نظامی، انتظامی، لشکری، کشوری و کسانی که دغدغه مبارزه همه‎جانبه با این پدیده شوم را داشتند وارد عمل شدند تا این آسیب اجتماعی از پیکره جامعه برچیده شود.

به گفته این مسئول گلستانی، توسعه پایدار تنها با وجود 2 مقوله امنیت و اجتماع به وجود می آید و هنگامیکه این دو عامل نادیده گرفته شوند توسعه پایدار در شهرها و به تبع آن در کشور نخواهیم داشت.

وی ضمن تاکید بر بسیج فرهنگی برای مبارزه با مواد مخدر، افزود: با ایجاد بسیج و امکانات فرهنگی می توانیم با هرپدیده شومی مبارزه کنیم.

وی با بیان اینکه مواد مخدر یکی از مشکلاتی است که گریبان جامعه را گرفته، اذعان داشت: در گذشته برای پیروزی انقلاب و 8 سال دفاع مقدس جوانانی بودند که برای حفظ آرمانهای انقلاب و امام راحل از جان خود گذشته و شهید شدند اما متاسفانه امروز بسیاری از جوانان جامعه را برای مصرف مواد مخدر از دست داده ایم.

طهماسبی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص شعار سال گفت: عزم ملی و مدیریت جهادی برای رسیدن به موفقیت لازم و ملزوم هستند، باید فرصت‎ها را قدر دانست و از آنها به بهترین نحو استفاده کرد.

طهماسبی توجه به موضوع اشتغال را یکی از اولویت‎های مهم خواند و گفت: با ایجاد اشتغال برای جوانان می‎توان آنها را از آسیب‎ها مصون کرد.

وی با اعلام این نکته که در طرح اشتغال دانش آموختگان بخش ict بیش از 5هزار نفر ثبت نام کردند، افزود: وجود اینهمه جوان تحصیلکرده بیکار در جانعه نشاندهنده این است که یک جای کار ایراد دارد.

وی اشتغال در بخش گردشگری را بسیار مفید و کم هزینه دانست و تاکید کرد: برای اشتغال هر فرد در بخش گردشگری هزینه ای معادل 5 میلیون تومتان نیاز است و از طرفی با این راهکار گردشگری در استان توسعه خواهد یافت که در نهایت سبب ارتقا سطح اقتصاد هم استانی می شود.

در ادامه این مراسم مدرس حوزه و دانشگاه و راوی جنگ تحمیلی ضمن تاکید بر ادامه راه شهدای مبارزه با مواد مخدر و نظام جمهوری اسلامی گفت: شهدا جان خود را برای حفظ امنیت و رفاه هم وطنان و آرمان های امام راحل به دست گرفته و شهید شدند؛ بر همه ما واجب است برای صیانت از راه این عزیزان تمتم توتن خود را به کار گیریم.

حجت الاسلام مهدی فاطمی منش ادامه داد: نیروی انتظامی علم مدیریت روانی اعتقادی را باید داشته باشد، مانند طرح همیار پلیس که با استفاده از کودکان به خانواده آموزش داده شد تا از هرگونه تخلف راهنمایی و رانندگی جلوگیری کند، باید این کار تربیتی را در تمامی زمینه ها تعمیم داد و اجرا کرد.

وی رمز موفقیت دستگاههای اجرایی را ولایتمداری، اخلاص و ولایت ابا عبدالله دانست و افزود: در ولایتمداری باید پشت امام خود بیاستیم و تا پای جان از این باور حمایت کنیم.

حجت الاسلام فاطمی منش خاطر نشان کرد: شهدا برای رضای خداوند و از روی اخلاص به نبرد با باطل رفته و شهید شدند، رمز موفقیت جامعه امروز هم به کار گیری اخلاص است.

وی در خاتمه با بیان اینکه عاشورا را تنها نگذاریم، گفت: تا زمانیکه ما 2 عامل ولایتمداری و عاشورا را حفظ کنیم اتز سوی دشمن هیچ گزندی به کشور و اسلام نخواهد رسید.