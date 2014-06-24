تصلادفات رانندگی بیشترین پرونده های دادگستری میامی را تشکیل می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عامری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی راهکارهای کاهش تصادفات در شهرستان میامی که در سالن بخشداری مرکزی این شهرستان برگزار شد ضمن بیان اینکه بیشترین پرونده های جاری دادگستری میامی را مربوط به تصادفات دانست و افزود: 65 درصد کاهش تصادفات در فروردین سال جاری نسبت به سال گذشته زمینه قدردانی از رانندگان، نیروهای انتظامی و ... را فراهم می کند.

وی از دستگاه های مربوط به کاهش تصادفات مخصوصا بیمه خواست در این زمینه تمهیدات مناسبی بیندیشند.

رئیس دادگستری شهرستان میامی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید تمام تلاس دستگاه های مربوطه برای کاهش تصادفات برای دهی شود خاطر نشان کرد: آمار بالای تصادفات در این شهرستان توجیه پذیر نیست.

عباسعلی اکبری خواب آلودگی، استفاده از تلفن همراه، سرعت زیاد، عدم توجه به جلو، انحراف به چپ را از مهمترین عوامل تصادفات در این منطقه معرفی و پیشنهاد کرد: برای کاهش تصادفات در جاده های کشور ستادی در شهرستان ها راه اندازی شود تا به این عوامل بپردازد.

فرمانده پلیس راه شاهرود – سبزوار نیز در این جلسه با اشاره به اینکه شهرستان میامی از لحاظ حادثه خیزی رتبه سوم کشوری را دارد عنوان کرد: یک سوم حوادث رانندگی استان سمنان در جاده های این شهرستان رخ می دهد.

حمید بزرگمهر یکی از مهم ترین عوامل تصادف در مسیرهای شهرستان میامی کویری بودن آن دانست و اذعان داشت: 75 درصد از تصادفات این منطقه را واژگونی تشکیل می دهد و عمده این تصادفات سواری و افراد غیر بومی هستند.

وی در خاتمه با بیان این مطلب که اکثر تصادفات در مسیر رفت صورت می گیرد اظهار داشت: ایجاد شیارهای لرزاننده، پرچم رنگی امن کردن حاشیه های جاده ها برای کم کردن تصادفات از جمله کارهایی است که انجام شده و تاکنون هم موفق بوده است.



