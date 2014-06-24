یکی شدن معتدلین اصولگرا با اصلاح طلبان را قبول ندارم/ ممکن است یک وزیر با 10 کارت زرد استیضاح نشود

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا باهنر در نشستی خبری که عصر امروز در محل دفتر جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد با اشاره به کارت زرد امروز مجلس به وزیر کشور گفت: مسئله تعامل و هم افزایی مانع از انجام وظایف و مسئولیت ها نیست. قانون اساسی یک قانون جامع و مانعی است و وظیفه هر نهاد مشخص است و قاعدتا این اختیارات را نمی شود از هر یک از قوا سلب کرد.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری مجلس را نتیجه پهن شده دموکراسی در کشور نامید و گفت: رئیس جمهور نتیجه متراکم قانون اساسی در اصول متنوع و متعدد خود نشان می دهد که مجلس در قوه مجریه نظارت دارد و این نیز فلسفه قانون اساسی است.

کارت زرد وزیر به معنای کارت زرد فوتبال نیست

باهنر با تاکید بر اینکه یکی از ابزارهای نظارت مجلس در دولت سئوال از وزرا است، گفت: کارت زرد به وزیر به معنای کارت زرد در فوتبال نیست و نفاذ حقوقی ندارد چرا که ممکن است یک وزیر بدون کارت زرد استیضاح شود و یک وزیر با 10 کارت زرد استیضاح نشود اما خوب دریافت کارت زرد تاثیر روانی دارد.

وی با اشاره به اینکه برخی از سئوال نمایندگان و کارت زرد آنان به دلیل مسائل دیگر است نه صرفا آن سئوالی که از وزیر می شود تصریح کرد: بعضی از نمایندگان به دلایل دیگری ممکن است به وزیر کارت زرد بدهند و امروز من احساسم این بود که یک مجموعه ای از نارضایتی ها از عملکرد وزارت کشور وجود داشت و به آن دلیل به وزیر کشور کارت زرد داده شد.

باهنر افزود: البته پاسخهای وزیر نیز قانع کننده نبود. چرا که دولت یک سری وظایف بر اساس قانون اساسی دارد که باید آن را انجام دهد اما با توجه به صحبت های وزیر امروز این اراده احساس نشد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه برخی از اصولگرایان گفته اند ممکن است در انتخابات آینده بین اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان معتدل ائتلافی تشکیل شود آیا ممکن است فراکسیون رهروان ولایت برای انتخابات مجلس دهم ائتلافی با برخی از اصلاح طلبان داشته باشد گفت: فراکسیون رهروان ولایت سخنگو داردو می توانید از سخنگوی آن بپرسید.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: ممکن است فراکسیونهای مجلس علامت و تابلو داشته باشند اما فراکسیون مجلس کارکرد حزبی، ملی و کشوری ندارد و تنها مختص به کارهای داخلی مجلس است. مثلا نمی تواند به عنوان یک حزب وارد انتخابات شود.

باهنر با تاکید بر اینکه بعید می دانم فراکسیونی غیر از فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان در مجلس تشکیل شود، گفت: این موضوع را باید از سخنگو بپرسید البته من اصولا این سیاست را که بعضی ها فکر می کنند معتدلین اصولگرایان و اصلاح طلب یکی شوند را قبول ندارم.

وی همچنین در واکنش به برخی اظهار نظراصلاح طلبان تندرو نسبت به دولت روحانی مبنی بر اینکه رای به روحانی رای به اصلاح طلبان بوده است و روحانی و اطرافیانشان نباید متوهم شوند گفت: طبیعی است هر حزب و گروهی که برای رای آوری شخصی کار می کنند از مواضع طلبکارانه برخورد کند.

ساختار شکنان را اصلاح طلب نمیدانیم

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح طلبان را با یک چوب می رانیم ادامه داد: یک عده ساختار شکن هستند که آنها نه رقیب ما بلکه رقیب نظام هستند و ما آنان را اصلاح طلب نمی نامیم.

باهنر خاطرنشان کرد: البته قبل از انتخابات من بارها به اصلاح طلبان گفتم شما یک سخنرانی از آقای روحانی بیاورید که تاکنون در دفاع از اصلاح طلبان صحبت کرده باشد چرا که روحانی فلز و خواستگاهش اصولگرایی است البته ممکن است که اصولگرایان در این یکسال از عمر دولت از آن راضی نباشند چرا که در مورد بحث فراجناحی نتوانسته به خوبی عمل کند البته شاید آقای روحانی شناختش از نیروهای اصولگرایی کم است.

وی تصریح کرد: یک عده تندرو اصلاح طلب هم تصور می کنند که روحانی باید در استفاده از نیروهای اصلاح طلب غلیظ تر عمل می کرد اما ما اعتقاد داریم روحانی حداکثر استفاده را از انان کرده است شاید بعضی ها این انتظار را دارند که رئیس جمهور از نیروهای ساختارشکن آنان استفاده کند که رئیس جمهور نیز نسبت به این موضوع اعتقادی ندارد و آنان را ارجاع می دهند به سخنرانی سال 78 روحانی.

باهنر در ادامه با اشاره به عملکرد دولت ظرف یکسال گذشته گفت: دولت در مذاکرات بین المللی 1+5 مذاکرات خوبی داشته است و کار را باید ادامه دهد و ما نیز حامی دیپلماتهای کشور هستیم.

در سیاست خارجی نه دلواپسی را قبول داریم نه دلاوری

وی تاکید کرد: ما نه دلواپسی را به تنهایی قبول داریم و نه دلاوریها بلکه در باید در سیاست خارجی در خوف و رجا حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید مواظب دشمن باشیم گفت: ما اعتماد به دشمن نداریم چرا که آنان حتما به دنبال این هستند که منافع خود را بدست آوردند و ما قطعا ضمن حمایت از تیم دیپلماسی آنان را رصد و مواظبت هم می کنیم که از خط قرمزهای نظام عبور نکنند.

رئیس جمهور از طرح مسائل حاشیه ساز پرهیز کند

وی همچنین در ادامه نشست خود در واکنش به سخنرانی های رئیس جمهور و با تاکید بر اینکه رئیس جمهور نباید مساله حاشیه ساز را مطرح کند گفت: رئیس جمهور اخیرا گفته است ما می خواهیم مانند امام حسن (ع) صلح آبرومند داشته باشیم این مسائل اگر هم مطرح باشد تصمیم نظام است و رئیس جمهور تصمیم گیرنده نیست چرا که ما شورای عالی امنیت ملی داریم و تمام مسائل را به خوبی رصد می کنیم. و رهبری است که در نظام تعیین می کند که الان زمان امام حسن است یا امام حسین و یا ائمه دیگر.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه ما نرمش قهرمانانه را صلح همراه با تسلیم تفسیر نمی کنیم رهبری بارها گفتند من سید حسینی هستم و ادبیاتی که از سوی مسئولین کشور به کار برده می شود نباید متفاوت با ادبیات رهبری باشد و قطعا دیگران توان ادبیات فاخر رهبری را ندارند.

موقعیت امروز ما شبیه زمان امام حسن (ع) است

وی گفت: نباید از صحبتهای رهبری اینگونه تفسیر شود که ما دنبال صلح هستیم چرا که هر زمانی شرایط خود را دارد و الان احساسمان از تمهیدات و رهنمودهای رهبری این نیست که زمان ما موقعیت امام حسن علیه السلام باشد.

باهنر تاکید کرد: ما قطعا با همه توان در مقابل زورگویی دشمن می ایستیم و هیچ تردیدی نیست که ایران اسلامی یکی از قدرتمندترین کشورهای منطقه است و آمریکا نیز قدرتش به اندازه قدرت اول انقلاب نیست. و ما نباید از واژه ای غیر معمول که کفران نعمت است استفاده کنیم.

تدبیر و عقلانیت مانع کارهای شجاعانه نشود

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری همچنین در خصوص کنترل تورم و تدبیرهای دولت در زمینه مسائل اقتصادی گفت: مهمترین رکنی که باید در عرصه اقتصاد به آن توجه شود تولید است و امیدواریم دولت حرکتهای جدی در زمینه تولید ایجاد کند و سال 93 را از دست ندهد چرا که تدبیر و عقلانیت خوب است اما نباید مانع کارهای شجاعانه شویم.

وحدت تمامی طیفهای اصولگرای یک فکر انتزاعی است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص وحدت اصولگرایان گفت: سیاست رهبردی اصولگرایان این است که حداکثر تلاش خود را برای نزدیک شدن بکنند البته این فلسفی نیست ونمی شود همه طیفهای اصولگرایی را دور هم جمع کرد این یک فکر انتزاعی است اما تلاش ما این است که اکثریت زیادی از اصولگرایان به وحدت برسند.

مذاکراتی با ناطق نوری شده اما جواب منفی بوده است

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به این سوال که برخی از اصولگرایان در صدد این هستند از آقای ناطق نوری برای بدست گرفتن محوریت وحدت استفاده کنند گفت: ناطق نوری یک ظرفیتی برای انقلاب است و امیدوارم از ظرفیت ایشان به خوبی استفاده شود.

وی افزود: خواستگاه ناطق نوری اصولگرایی است و مدت مدیدی رهبریت اصولگرایی را بر عهده داشته از ایشان نیز دعوت شده اما جوابش منفی بوده و هیچ اراده ای برای بازگشت به فعالیت سیاسی ندارد.

باهنر همچنین در خصوص پروتکل الحاقی گفت: پذیرش پروتکل الحاقی جزو اختیارات مجلس است و پذیرفتن آن نیز بستگی به شرایط روز و میزان پایبندی رقیب به توافق هسته ای است.

صفت هسته ای بودن را کسی نمی تواند از ایران بگیرد

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر اینکه ایران یک کشور هسته ای است گفت: ما برای هسته ای شدن هزینه زیادی پرداختیم و صفت هسته ای بودن را کسی نمی تواند از ایران بگیرد و هر قانونی که به این مساله خدشه وارد سازد مجلس با آن مخالفت خواهد کرد.

امروز پذیرش پروتکل الحاقی منفی است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امروز قاطعانه می گویم که پذیرش پروتکل الحاقی منفی است گفت: شاید در آینده روزنه هایی دیگری باز شود و ایران قانع شود که رقیب در بازی برد برد حرکت می کند این موضوع قابل بررسی است.

وی در ادامه در مورد ریاست مجلس خبرگان رهبری که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: ریاست مجلس به عهده اعضای خبرگان است و این یک مساله کاملا تشریفاتی است و باید اعضای مجلس خبرگان در این باره تصمیم بگیرند. البته هنوز امیدواریم آیت الله مهدوی کنی سلامت خود را بدست بیاورند.

هنوز اراده عمومی در میان فعالین سیاسی اصولگرا برای تشکیل حزب فراگیر وجود ندارد

باهنر در خصوص حزب فراگیر که یکی از اهدافش است، گفت: در کشور حدود 200 حزب هستند که مجوز فعالیت دارند، اما احزاب فعال محدودند و همین موجب می شود که در زمان انتخابات جبهه ها فعال شوند و به همین دلیل تصور من این است که باید چند حزب شناسنامه دار و فراگیر داشته باشیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایجاد یک حزب فراگیر نیازمند اراده عمومی در میان اصولگرایان است و هنوز این اراده در میان فعالین سیاسی اصولگرا بوجود نیامده است و این یکی از نواقص فعالیت سیاسی در کشور ما است.

امر به معروف و نهی از منکر یکی از وظایف دولت است

دبیر کل جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری همچنین در مورد اسطکاک دولت و نیروی انتظامی در زمینه گشت ارشاد گفت: یکی از سوالاتی بود که در مجلس مطرح بود و وزیر کشور از عملکرد نیروی انتظامی دفاع کردند، اما مجلس از همه رفتارها و توضیحات قانع نشد.

وی امر به معروف و نهی از منکر را یک وظیفه مهم برای مسلمین و جزئی از فروع دین دانست و افزود: حکومت اسلامی در برابر این امر به معروف و نهی از منکر وظایفی دارد و این واژه ها و اصطلاحاتی که امروز در دولت استفاده می شود مانند اینکه دولت به زور مردم را به بهشت نمی برد، به حاشیه بردن این وظیفه است و نباید زمینه انحراف و گناه کردن مردم را فراهم شود.

باهنر همچنین در خصوص گروهک تروریستی داعش بیان کرد: این یک غده سرطانی در جهان اسلام است و مسئول خلق این تفکر آمریکا است و لاغیر.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر خطری متوجه امنیت کشور ما شود، قطعا ایران در این زمینه هیچ گونه کوتاهی و مماشاتی نمی کند و با هرگونه تعرضی برخورد خواهد کرد و اگر دولت عراق نیز زمانی به صورت رسمی طلب کمک کند ما وظیفه خودمان می دانیم که از آنها حمایت کنیم و در مورد حرمت عتبات نیز به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری با بیان اینکه سربازان داعش نیز خود فریب خورده استکبار و ایادی آن هستند، گفت: لحن رهبر معظم انقلاب نیز همین است و ما دشمن اصلی را آمریکا و کشورهای منطقه را که از آنان حمایت می کنند، می دانیم.

باهنر ادامه داد: در این جنگ بحث شیعه و سنی مطرح نیست و همان گونه که شیعه ضرر می کند، اهل تسنن هم ضرر می کند و در کل به اسلام خدشه وارد می شود.

سقف مصونیت نمایندگان

وی همچنین در مورد سقف مصونیت نمایندگان گفت: نمایندگان در مورد همه مسائل می توانند اظهارنظر کنند اما اگر یک نماینده ای جرم عادی مرتکب شود، به هیچ وجه مصونیت ندارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر نماینده ای در اظهارنظرهایش به شخصی توهین و یا هتک حرمت کرد، این حق برای طرف مقابل باقی است که از این نماینده شکایت کند، اما این به معنای آن نیست که از نماینده اظهارنظر سیاسی بازدارنده شود.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام(ره) و رهبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد انتقاد رئیس قوه قضائیه از صدا و سیما گفت: رئیس قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه به محضر رهبری شرف‌یاب شدند و اولویت‌های این قوه نیز توسط آقا مطرح شد و در مجموع رهبر معظم انقلاب رضایت از عملکرد قوه قضائیه داشتند و تعابیری که در مورد آیت الله آملی لاریجانی به کار بردند تاکنون من کمتر دیدم که در مورد شخص حقیقی و یا حقوقی استفاده کرده باشند.

وی ادامه داد: صدا و سیما یک هیات نظارت متشکل از سه قوه دارد که البته مستقل از قوا است البته باید برنامه هایش نیز در شأن نظام باشد و مسئولین اگر ضعفی در عملکرد این رسانه می بینند به آن تذکر خواهند داد و اگر نیاز باشد در این خصوص مذاکراتی صورت می گیرد تا دغدغه ها دقیقا شنیده شود تا صدا و سیما بتواند به خوبی در راستای رفع مشکلات کشور اقدام کند.

ایران در بازی برد باخت تجربه 50 ساله دارد

باهنر همچنین در خصوص بازگشایی سفارت انگلیس گفت: من همان موقع که بحث سفارت انگلستان مطرح شد، گفتم که باید امنیت سفارتخانه‌ها حفظ شود، اما اکنون که در دوران حل کردن روابط بین‌المللی با سایر کشورها و اجرای سیاست نرمش قهرمانانه هستیم، باید بگوییم که اهل باج‌دهی نیستیم و پس از گذشت 35 سال از پیروزی انقلاب این امری است که بارها امتحان شده است.

باهنر ادامه داد: چند سال پیش موضوعی پیش آمد که مجموعه سفرای اروپایی ایران را ترک کردند و گمان کردند برای ایران با رفتن‌شان مشکلی پیش می‌آید، اما پس از مدتی که درخواست بازگشت به ایران را مطرح کردند ایران شرط بازگشت آنها را، عذرخواهی آنان از رفتار سابق خود گذاشت که این امر نباید از حافظه تاریخی آنان پاک شود.

وی با بیان اینکه ایران آمادگی دارد با تمام کشورها ارتباط خود را ادامه دهد، تصریح کرد: به نظر ما می‌توانیم با یکدیگر فعالیت برد- برد داشته باشیم، اما اگر آنان بخواهند این بازی را به صورت برد- باخت تجربه کنند باید بگوییم که از سال 1340 که کشورمان مبارزاتی را در مبارزه با طاغوت شروع کردند و با وجود آنکه نظام طاغوتی مورد حمایت نظام سلطه بود، این بازی برد- باخت را تجربه کردیم و اکنون خود آنها بگویند که برنده این بازی چه کسی بوده است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به توانمندی و اراده کشور ایران تصریح کرد: ما نمی‌ترسیم و به تعهدات خود پایبند هستیم و تا زمانی که آنها به تعهدات خود پایبند باشند بنابراین در قضیه سفارت انگلیس باید بگوییم که می‌توانیم بازی را برد- برد جلو ببریم، اما اگر آنها تصمیم دارند بازی برد- باخت را ادامه دهند باید بدانند که تجربه طولانی در این امر داریم.