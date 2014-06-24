اعتبارات تملک دارایی کشور 33درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضایی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان سمنان در محل فرمانداری این شهرستان با اعلام 33 درصد کاهش اعتبارات تملک دارایی در سطح کشور نسبت به سال گذشته این اقدام را حاصل نگاه واقع بینانه دولت به بحث بودجه دانست.

وی گفت: در بودجه بالا در سنوات گذشته و تخصیص کم و عملکرد پایین باعث ایجاد انتظارات و مشکلاتی در بخش اقتصاد کشور شده بود که با تدبیر دولت امسال بودجه کارشناسی تصویب و ابلاغ شده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار سمنان خواستار استفاده از ظرفیت های قانونی در جبران این کاهش اعتباری در استان شد و اذعان داشت: استفاده از صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت و فاینانس جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در این بخش ها کمک کار خواهد بود.

رضایی با بیان اینکه طرح های ملی دارای پیوست شهرستانی است خواستار تعامل مدیران با فرمانداران و نمایندگان در جذب اعتبارات بیشتر برای شهرستان شد.

وی با اشاره به بخشی از مفاد قانون بودجه سال 93 خواستار استفاده مدیران در بخش های مختلف در این موارد شد.

رضایی اعتبار تملک دارایی استان سمنان را 730 میلیارد ریال اعلام که با اختیار نمایندگان طبق قانون و اختصاص 520 میلیارد ریال هر نماینده 128 میلیارد ریال سرجمع یک هزارو 250 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی استان در سالجاری است.

فرماندار و رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان سمنان نیز در این جلسه از توزیع 77میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی این شهرستان برای 135 پروژه 35 بین دستگاه خبر داد.

حسن سعدالدین برنامه عملیاتی دستگاه ها را که در سه ماهه پایانی سال 92 به فرمانداری ارائه کردند را در توزیع اعتبارات اثر گذار دانست و گفت: همه مدیران باید بکوشند که اعتبارات توزیع شده با رعایت صرف جویی و الویت بندی هزینه صحیح شود.

وی خواستار استفاده مدیران از ظرفیت های ایجاد شده بودجه سال 93 شد و تاکید کرد: امسال اولویت با پروژه های بالای 80 درصد پیشرفت و حذف پروژه های کمتر از 20 درصد پیشرفت و عدم تعریف پروژه های جدید در توزیع اعتبارات بوده است.

فرماندار شهرستان سمنان با تاکید بر پروژه های راه سازی با توجه به عبور جاده ترانزیت غرب به شرق کشور و شمال به جنوب خواستار تخصیص اعتبار برای مطالعه احداث جاده 60 کیلومتری جنوب سمنان برای اتصال سمنان به معلمان و باز شدن کریدور جنوب به استان های اصفهان و یزد شد.

سعدالدین ادامه داد: احداث کمربندی روستاهای جنوب سمنان نیز از موارد مهم شهرستان در بخش های راه های روستایی است.

وی خطاب به مدیران گفت: باید بسترهای لازم را برای سرمایه گذاری بخش خصوص فراهم کنیم چرا که ظرفیت های فراوان شهرستان برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی همچنان ناشناخته مانده است.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان سمنان از برگزاری همایش بزرگ جذب سرمایه گزاران در مرکز استان خبر داد و گفت: در همین راستا هماهنگی لازم برای برگزاری نمایشگاه توانمندی های شهرستان در راستای توسعه بیشتر نیز برنامه ریزی خواهد شد.

سعدالدین توجه دولت به روستاها و تخصیص اعتبار در این بخش را از نقاط قوت بودجه سال 93 دانست و گفت: مدیران شهرستان با هماهنگی فرماندار و نماینده شهرستان پیگیری های لازم را در جذب اعتبارات ملی بعمل آورند.

وی با بیان اینکه مدیران از ظرفیت های اعتبارات ملی و استانی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و ظرفیت های بودجه استفاده کنند اظهار داشت: در انعقاد موافقت نامه ها ی سال جاری تسریع کنند.

فرماندار شهرستان سمنان بر ثبت پیشرفت فیزیکی پروژه های دستگاه های اجرایی در سامانه ملی کنترل و نظارت پروژه های عمرانی کشور در سالجاری در زمان مقرر تاکید کرد.

در پایان مدیران دستگاه های اجرایی انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص نحوه توزیع اعتبار اعلام کردند.