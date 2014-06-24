استقبال تماشاگران سنگاپوری از «جدایی نادر از سیمین»

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره فیلم های ایرانی در سنگاپور که از تاریخ 29 خردادماه با حضور حلیمه یعقوب رییس مجلس این کشور گشایش یافت طي 4 روز، هشت فیلم ایرانی را نشان داد و برخی از مقامات سنگاپوری و ایرانیان مقیم اين كشور از این جشنواره دیدن کردند.

استقبال از نمایش آثار سينماي ايران در اين جشنواره به گونه ای بوده که آمار بليت هاي فروخته شده نشان از استقبال 90 درصدي از اين جشنواره دارند و بيشترين استقبال نيز در اين جشنواره از فيلم «جدايي نادر از سيمين» بوده است.

«حس پنهان» ،«خيلي دور خيلي نزديک»،« يكي مي خواد باهات حرف بزنه»، «زندگي خصوصي آقا و خانم ميم»،«من همسرش هستم»، «خوابم مي آد» ،«اينجا بدون من» از دیگر فیلم هایی هستند كه در جشنواره فيلمهاي ايراني سنگاپور نمايش داده شدند.

جشنواره فیلم های ایرانی در سنگاپور به همت امور بين الملل سازمان سينمايي، سفارت جمهوري اسلامي ايران و مركز سينمايي كشور سنگاپور و در راستاي برنامه ريزي هاي انجام شده و بررسي فني سينماهاي اين كشور از 29 خرداد تا سوم تير 93 در سنگاپور بر گزار شد.

رییس انجمن سینمای سنگاپور پیش از این اعلام کرده بود در صورت استقبال از جشنواره فیلم های ایرانی، این رویداد فرهنگی به صورت دایمی در سنگاپور برگزار خواهدشد.



