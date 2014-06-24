خراسان جنوبی 43 شهید ورزشکار را تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن‌رضا عمدیان ظهر سه شنبه در مجمع استانی بسیج ورزشکاران خراسان جنوبی اظهار کرد: علیرغم اینکه مدت‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد هنوز اثرات وجودی بسیج در عرصه های علمی، اقتصادی و فرهنگی مشاهده می شود.

وی با اشاره به نامگذاری شعار سال به نام" اقتصاد و فرهنگ" از سوی مقام معظم رهبری، بیان کرد: با توجه به ظرفیت های بسیاری که در بسیج دیده شده است مقام معظم رهبری تهدیدات و آسیب های دشمن را شناسایی کرده اند و بیشترین دغدغه مقام معظم رهبری حل مسائل فرهنگی و اقتصادی جامعه است.

عمدیان تصریح کرد: دشمنان ما در هشت سال دفاع مقدس با جنگ نابرابری که علیه ما راه انداختند شکست خوردند و امروزه اعتقادات ما را از طریق ماهواره هدف قرار داده اند.

وی با بیان اینکه نتایج ناشی از آسیب های اجتماعی در جامعه نگران کننده است، اظهار کرد: از آنجایی که هویت دینی ما سینه به سینه به ما منتقل شده است دشمن این هویت را مورد تهاجم قرر داده و برای گرفتن هویت اسلامی ما از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

عمیدیان با بیان اینکه حل معضلات و آسیب های اجتماعی فقط در فرهنگ انقلاب قابل حل است، بیان کرد: بسیاری از اقداماتی که دشمن در زمینه فرهنگی علیه ما دنبال می کند با بیانات مقام معظم رهبری نقش برآب می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم که مدیریت جهادی را از خودمان شروع و در این زمینه نباید بگذاریم که جوانان ما به اصول انقلاب شکاک شوند و تحقق عدالت، پیشرفت و جهاد فرهنگی در جامعه نیازمند همت بسیجیان است.

دبیر کارگروه امر به معروف و نهی از منکر شورای بسیج ورزشکاران خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: شورای بسیج ورزشکاران برآن است تا با ساماندهی مجدد و بهره گیری از مربیان تاثیرگذار حلقه های معرفتی صالحین را به صورت یک شبکه تخصصی تعمیق معارف و ارزش ها گسترش دهد.

حسین مینویی افزود: ترسیم و نهادینه سازی سبک ایرانی و اسلامی به عنوان خط مقدم مبارزه با هجمه های دشمن از هویت ملی در دستور کار این شورا قرار دارد.

وی تصریح کرد: ترویج و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر با جذب و شناسایی روحانیون ورزشکار و یا علاقمند به ورزش و ایجاد تمهیدات لازم برای گذراندن دوره های مربیگری و داوری پیگیری می شود.