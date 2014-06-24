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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۳۱

عمیدیان:

خراسان جنوبی 43 شهید ورزشکار را تقدیم انقلاب کرده است

خراسان جنوبی 43 شهید ورزشکار را تقدیم انقلاب کرده است

بیرجند- خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی 43 شهید ورزشکار را تقدیم انقلاب کرده که باید ورزشکاران ما از شهدا درس اخلاق فرا گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن‌رضا عمدیان ظهر سه شنبه در مجمع استانی بسیج ورزشکاران خراسان جنوبی اظهار کرد: علیرغم اینکه مدت‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد هنوز اثرات وجودی بسیج در عرصه های علمی، اقتصادی و فرهنگی مشاهده می شود.

وی با اشاره به نامگذاری شعار سال به نام" اقتصاد و فرهنگ" از سوی مقام معظم رهبری، بیان کرد: با توجه به ظرفیت های بسیاری که در بسیج دیده شده است مقام معظم رهبری تهدیدات و آسیب های دشمن را شناسایی کرده اند و بیشترین دغدغه مقام معظم رهبری حل مسائل فرهنگی و اقتصادی جامعه است.

عمدیان تصریح کرد: دشمنان ما در هشت سال دفاع مقدس با جنگ نابرابری که علیه ما راه انداختند شکست خوردند و امروزه اعتقادات ما را از طریق ماهواره هدف قرار داده اند.

وی با بیان اینکه نتایج ناشی از آسیب های اجتماعی در جامعه نگران کننده است، اظهار کرد: از آنجایی که هویت دینی ما سینه به سینه به ما منتقل شده است دشمن این هویت را مورد تهاجم قرر داده و برای گرفتن هویت اسلامی ما از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

عمیدیان با بیان اینکه حل معضلات و آسیب های اجتماعی فقط در فرهنگ انقلاب قابل حل است، بیان کرد: بسیاری از اقداماتی که دشمن در زمینه فرهنگی علیه ما دنبال می کند با بیانات مقام معظم رهبری نقش برآب می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم که مدیریت جهادی را از خودمان شروع و در این زمینه نباید بگذاریم که جوانان ما به اصول انقلاب شکاک شوند و تحقق عدالت، پیشرفت و جهاد فرهنگی در جامعه نیازمند همت بسیجیان است.

دبیر کارگروه امر به معروف و نهی از منکر شورای بسیج ورزشکاران خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: شورای بسیج ورزشکاران برآن است تا با ساماندهی مجدد و بهره گیری از مربیان تاثیرگذار حلقه های معرفتی صالحین را به صورت یک شبکه تخصصی تعمیق معارف و ارزش ها گسترش دهد.

حسین مینویی افزود: ترسیم و نهادینه سازی سبک ایرانی و اسلامی به عنوان خط مقدم مبارزه با هجمه های دشمن از هویت ملی در دستور کار این شورا قرار دارد.

وی تصریح کرد: ترویج و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر با جذب و شناسایی روحانیون ورزشکار و یا علاقمند به ورزش و ایجاد تمهیدات لازم برای گذراندن دوره های مربیگری و داوری پیگیری می شود.

کد مطلب 2318858

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