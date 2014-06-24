به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی به سرپرستان دانشگاههای شیراز، بین المللی امام خمینی(ره)قزوین، صنعتی نوشیروانی بابل، تبریز و یزد اعتماد کرد و از این پس به عنوان رئیس دانشگاه به مدت 4 سال ریاست می کنند.

بر این اساس، ابوالحسن نائینی به عنوان رئیس دانشگاه امام خمینی(ره) قزوین، محمد رضا پورمحمدی به عنوان رئیس دانشگاه تبریز، مجید ارشاد لنگرودی به عنوان رئیس دانشگاه شیراز، محمد صالح اولیا به عنوان رئیس دانشگاه یزد و جواد واثقی امیری به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل حکم ریاستشان را از وزیر علوم دریافت می کنند.

همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاسیس شعب دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمؤمنين اهواز در برخي از استان‌هاي كشور موافقت کرد.

بر این اساس، این دانشگاه غیرانتفاعی در استانهای کرمانشاه، ايلام، هرمزگان و ساير شهرستان‌هاي استان خوزستان (حسب مورد) تاسیس می شود.

با اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی، در صورت ضرورت، راه‌اندازي شعب ديگر در ساير استان‌هاي كشور بر اساس ضوابط و مقررات حاكم بر آموزش عالي و با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري امكان‌پذير خواهد بود.