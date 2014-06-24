داوران دامغانی در مسابقات کشوری هندبال ساحلی سوت می زنند/ صعود بانوان دامغانی به قله تفتان و گاوکشان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان از اعزام دو داور نام آشنای هندبال دامغان به مسابقات هندبال ساحلی باشگاه های کشور خبر داد و گفت: نعمت الله خدابنده لو و حسن عرب در این مسابقات که به مدت چهار روز در شهرستان محمود آباد برگزار می شود سوت خواهند زد.

وی همچنین از صعود بانوان پیشکسوت کوهنورد دامغانی به قله تفتان خبر داد و افزود: این بانوان به مناسبت میلاد باسعادت حضرت مهدی (عج) به قله چهار هزار و 50 متری تفتان در استان سیستان و بلوچستان صعود کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان با اشاره به اینکه این صعود 10 ساعت به طول انجامید خاطر نشان کرد: زهرا بقایی، معصومه بهرامی، یاسمن خواجه زاده به سرپرستی حسن عبیدی این صعود را انجام دادند.

محمدی همچنین در خاتمه به صعود بانوان کوهنورد دامغانی به قله گاوکشان دیباج اشاره و تصریح کرد: در این صعود 13 بانوی کوهنورد دامغانی به مدت شش ساعت قله سه هزار و 813 متری گاوکشان را فتح کردند.

