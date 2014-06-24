ساماندهی بسج ورزشکاران سبب حضور بسج در عرصه های مختلف جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین اصغری ظهر سه شنبه در مجمع استانی بسیج ورزشکاران خراسان جنوبی اظهار کرد: امروز بسیج به عنوان بزرگترین نیروی مردمی و حافظ و پاسدار ارزش های اسلامی از چنان جایگاهی برخودار است که اکثر قریب به اتفاق دستاوردهای بزرگ کشور به ویژه در عرصه علمی و ورزشی مرهون بسیجیان نخبه و مستعد است.

وی تصریح کرد: وجود انگیزه های بالا برای خدمت‌رسانی و عشق و ایمان آگاهانه سبب شده که طیف وسیعی از مردم تحت عناوین مختلف به اقشار بسیج بپیوندند که ضرورت ساماندهی و ساختاردهی برای بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت ها در راستای تحقق دهه عدالت بیش از پیش جلوه گر می شود.

اصغری با اشاره به اینکه بسیج نهاد مقدسی است که از ظرفیت های خیل عظیم مردم بهره گرفته است، افزود: وجود جمعیت 25 هزار نفری ورزشکاران سازمان یافته، داوران و مربیان و تیم های مختلف ورزشی در اقصی نقاط مختلف استان پتانسیل بسیار عظیمی است.

وی ادامه داد: یکی از ظرفیت های بسیار مستعد خراسان جنوبی وجود افراد برجسته و دلسوز به ویژه در قشر بسیج ورزشکاران است که می توان با ساماندهی آنها موفقیت‌های زیادی به دست آورد.

اصغری اظهار کرد: تاکنون با همکاری گسترده با آموزش و پرورش نسبت به ساماندهی دانش آموزان در قالب بسیج ورزشکاران تلاش های زیادی انجام شده و نسبت به تشکیل دفاتر شورای بسیج ورزشکاران در مرکز شهرستان ها برنامه ریزی شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند اجرای طرح تربیت بدنی و نشاط معنوی در ماه مبارک رمضان، تشکیل پایگاه های مذهبی ورزش و استفاده از فضاهای مساجد و حسینیه ها برای توسعه ورزش، تجهز کانون های فرهنگی و هنری مساجد به تجهیزات و اقلام ورزشی، اجرای طرح ورزشی در مساجد پیشتاز برای غنی سازی اوقات فراغت از جمله برنامه های اجرایی در زمینه جذب علاقه‌مندان به ورزش بیان کرد.

اصغری در پایان یادآور شد: تلاش خواهیم کرد با توسعه زیرساخت های ادارای و نرم افزاری کانون های بسیج ورزشکاران در تمام شهرستان ها مستقر و نیروی انسانی مورد نیاز حذب و حلقه های صالحین در تمامی باشگاه های ورزشی به صورت مستمر شکل گیرد.