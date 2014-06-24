شرایط کنونی زمان مناسبی برای طرح جدایی طلبی کردستان از عراق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، علی جبر اعلام کرد: اینکه مسعود بارزانی به دنبال جدایی از عراق و طرح آن با جان کری وزیرخارجه آمریکاست مغایر با قانون اساسی است زیرا مرزهای اقلیم کردستان در قانون اساسی مشخص است.

وی افزود: بارزانی به دنبال سوء استفاده از بحران کنونی برای تحقق اهداف شخصی خود است. رئیس اقلیم کردستان عراق اگر به دنبال جدایی طلبی بهتر است آن را در زمان مناسب و مطابق قانون مطرح کند نه در شرایطی که کشور در معرض حمله شدید از سوی گروههای تکفیری برای به شکست کشاندن روند سیاسی است.

علی جبر از مسعود بارزانی و دیگر رهبران کرد خواست که منافع عراق را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند زیرا اوضاع کنونی عراق به گونه ای است که جای طرح این مواضع را نمی دهد.