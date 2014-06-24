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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۲

عضو ائتلاف دولت قانون:

شرایط کنونی زمان مناسبی برای طرح جدایی طلبی کردستان از عراق نیست

شرایط کنونی زمان مناسبی برای طرح جدایی طلبی کردستان از عراق نیست

یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون شرایط کنونی را زمان مناسبی برای طرح جدایی کردستان از عراق ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، علی جبر اعلام کرد: اینکه مسعود بارزانی به دنبال جدایی از عراق و طرح آن با جان کری وزیرخارجه آمریکاست مغایر با قانون اساسی است زیرا مرزهای اقلیم کردستان در قانون اساسی مشخص است.

وی افزود: بارزانی به دنبال سوء استفاده از بحران کنونی برای تحقق اهداف شخصی خود است. رئیس اقلیم کردستان عراق اگر به دنبال جدایی طلبی بهتر است آن را در زمان مناسب و مطابق قانون مطرح کند نه در شرایطی که کشور در معرض حمله شدید از سوی گروههای تکفیری برای به شکست کشاندن روند سیاسی است.

علی جبر از مسعود بارزانی و دیگر رهبران کرد خواست که منافع عراق را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند زیرا اوضاع کنونی عراق به گونه ای است که جای طرح این مواضع را نمی دهد.

کد مطلب 2318893

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