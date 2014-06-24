تلاش برای برگزاری پرشور و همگانی نماز جماعت در مساجد تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حمیدی عصر سه شنبه در همایش فرهنگ نماز و جامعه پیشتاز با تاکید بر ضرورت جذب جوانان و نوجوانان به مساجد گفت: باید برنامه های متنوع فرهنگی و نشاط آور در مساجد برگزار کنیم و باعث شویم تا جوانان به مساجد روی بیاورند.

وی با اشاره به فضیلت برپایی و خواندن نماز به صورت جماعت گفت: باید برای برگزاری نماز جماعت در مساجد متعدد تبریز در روزهای ماه مبارک رمضان برنامه داشته باشیم.

حجت الاسلام حمیدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه همایش فرهنگ نماز و جامعه پیشتاز فضای مناسب و معنوی در آستانه ماه مبارک رمضان ایجاد کرده، ادامه داد: باید این چنین برنامه هایی همچنان تدوام داشته باشد.

لازم به توضیح است که در این همایش از پنج نفر از امامان جماعت مساجد مختلف مناطق و سازمان های مختلف شهرداری تبریز تجلیل شد.