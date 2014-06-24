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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۵۹

حجت الاسلام حمیدی تاکید کرد:

تلاش برای برگزاری پرشور و همگانی نماز جماعت در مساجد تبریز

تلاش برای برگزاری پرشور و همگانی نماز جماعت در مساجد تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تبریز گفت: باید برای برگزاری پرشور و همگانی نماز جماعت در مساجد تبریز در روزهای ماه مبارک رمضان بیش از پیش تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حمیدی عصر سه شنبه در همایش فرهنگ نماز و جامعه پیشتاز با تاکید بر ضرورت جذب جوانان و نوجوانان به مساجد گفت: باید برنامه های متنوع فرهنگی و نشاط آور در مساجد برگزار کنیم و باعث شویم تا جوانان به مساجد روی بیاورند.

وی با اشاره به فضیلت برپایی و خواندن نماز به صورت جماعت گفت: باید برای برگزاری نماز جماعت در مساجد متعدد تبریز در روزهای ماه مبارک رمضان برنامه داشته باشیم.

حجت الاسلام حمیدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه همایش فرهنگ نماز و جامعه پیشتاز فضای مناسب و معنوی در آستانه ماه مبارک رمضان ایجاد کرده، ادامه داد: باید این چنین برنامه هایی همچنان تدوام داشته باشد.

لازم به توضیح است که در این همایش از پنج نفر از امامان جماعت مساجد مختلف مناطق و سازمان های مختلف شهرداری تبریز تجلیل شد.

کد مطلب 2318895

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