قسط هفتم توافق ژنو به زودی دریافت می شود

سید عباس عراقچی ، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واریز اقساط ۴.۲ میلیارد دلار مربوط به توافق هسته‌ای با 1+5 گفت: کارهای مربوط به واریز 5 قسط اول از توافق ژنو در خصوص 4.2 میلیارد دلار ایران به پایان رسیده است .

وی افزود: اقساط ششم و هفتم از این توافق نیز قرار است از طریق طلب های ایران در هند پرداخت شود .

عراقچی گفت: اقدامات مربوط به این دریافت این اقساط از طریق هند در حال انجام است و به زودی مبلغ مذکور واریز خواهد شد .

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که آیا تا قبل از 11 تیرماه و دور آتی مذاکرات ایران و 1+5 گفتگویی با هلگا اشمید ، معاون کاترین اشتون خواهد داشت ، اظهار داشت : فعلا برنامه ای برای دیدار یا گفتگو با خانم اشمید تا قبل از مذاکرات وین نداریم .

بر اساس توافق ایران و 1+5 در نوامبر سال گذشته با عنوان برنامه اقدام مشترک ، قرار شد ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در 8 قسط پرداخت شود.

توافق شد قسط اول ۵۵۰ میلیون دلار در اول فوریه، قسط دوم ۴۵۰ میلیون دلار در تاریخ اول مارس، ۵۵۰ میلیون دلار در ۷ مارس، ۵۵۰ میلیون دلار ۱۰ آوریل، ۴۵۰ میلیون دلار در روز ۱۵ آوریل، ۵۵۰ میلیون دلار در تاریخ ۱۴ می، ۵۵۰ میلیون دلار در ۱۷ ژوئن و ۵۵۰ میلیون دلار در تاریخ ۲۰ ژوییه به حساب ایران واریز شود.

قسط اول دارایی‌های ایران در بانک مرکزی ژاپن در سوم فوریه از طریق نشنال بانک سوییس به فرانک سوییس تبدیل و به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد.قسط دوم نیز به مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار به ین ژاپن در تاریخ ۳ مارس ۲۰۱۴ برابر با دوازدهم اسفندماه ۱۳۹۲ آزاد و در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت.

بانک مرکزی در ابتدای سال جاری نیز اعلام کرد که از سه قسط دارایی‌های ایران یک قسط به بانک سوییسی و دو قسط به بانک مسقط منتقل شده است.قسط چهارم و پنجم به ترتیب به میزان ۵۵۰ و ۴۵۰ میلیون دلار، در ۱۸ اردیبهشت برابر با ۹ می، به حساب بانک مرکزی واریز شد. بر این اساس تا کنون دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار از ۴.۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده است.