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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۳۵

برازنده عنوان کرد:

دادگستری چرام با کمبود 40 درصدی کادر قضائی مواجه است

دادگستری چرام با کمبود 40 درصدی کادر قضائی مواجه است

چرام – خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری شهرستان چرام از کمبود 40 درصدی کادر قضائی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد برازنده بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر دو نیروی قضایی در سطح دادگستری و دو نیرو در دادسرای این شهرستان به فعالیت مشغول هستند، افزود: دادگستری شهرستان چرام در بخش نیروی انسانی با کمبود 40 درصدی در چارت سازمانی و کمبود 60 درصدی در کادر اداری مواجه است.

وی تعداد پرونده های ورودی به محاکم قضائی این شهرستان در یک سال اخیر را پنج هزار و 882 فقره عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد پنج هزار و 787 فقره مختومه شد.

برازنده بیشترین آمار جرائم را مربوط به بزه و ضرب و جرح عمدی، سرقت، اخلال در آسایش عمومی و تهدید دانست و از افزایش آمار سرقت در این شهرستان در سال 92 نسبت به سال های گذشته خبر داد.

وی همچنین با بیان اینکه در یک سال اخیر تعداد 966 پرونده به شوراهای حل اختلاف این شهرستان وارد شده است، تصریح کرد: از این تعداد 994 پرونده مختومه شد و 316 پرونده به مصالحه رسید.

رئیس دادگستری شهرستان چرام در پایان اضافه کرد: باتوجه به حجم بالای پرونده‌ها و وجود پرونده‌های حساس ، امیدواریم مسئولان قضایی نسبت به رفع کمبود نیروی اداری و قضائی در این شهرستان، تدابیرلازم را بیاندیشند.

کد مطلب 2318955

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