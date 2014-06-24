شهرداری مشهد هنوز الزام قانونی برای تهیه پيوست فرهنگی در قانون پنجم توسعه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری، ظهر سه شنبه در جلسه شوراي شهر مشهد اظهار كرد: سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های شهری باید متكي به مزایای اقتصادی باشد و در اين راستا مجریان و ناظران بايد به ابعاد فرهنگی و اجتماعی طرح ها نیز توجه کنند.

وی با اعلام اينكه پس از ابلاغ نظام‌نامه پیوست فرهنگی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شهرداری مشهد نیز توسط چهارمین دوره شورای شهر مکلف به تهیه و تدوین این آئین‌نامه شد، افزود: مطابق منویات رهبری طرح‌های گوناگونی در کشور تنظیم می‌شود و در اين راستا پیوست فرهنگی بايد گامی برای اجرای فرمایش رهبر انقلاب باشد.

در ادامه اين جلسه معاون توسعه و برنامه‌ریزی شهردار مشهد نیز اظهار كرد: پیوست فرهنگی در قانون پنجم توسعه تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت است و شهرداری مشهد هنوز الزام قانونی برای تهیه این پیوست ندارد.

محمد مهدي برادران تاكيد كرد: شورای شهر مشهد، شهرداري را مکلف کرد و این آئین‌نامه از سوی شهرداری تهیه و تقدیم شورا شد.

به گفته وي باید در کنار توجه به مسائل فرهنگی دغدغه روند تصویب پروژه‌ها را نیز داشته باشیم.