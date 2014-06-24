مدیرکل جدید دامپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور بعدازظهر سه شنبه در این مراسم گفت: باید در کنار بعد اقتصادی دامپزشکی، به بعد اجتماعی آن نیز توجه شود.

مسعود هاشم‌زاده افزود: در سالهای گذشته بعد اجتماعی فعالیت سازمان دامپزشکی کمرنگ شده که می طلبد در مدیریت جدید به این بعد توجه شود.

وی به قابلیتهای استان در بخش دامپروری و آبزی‌پروری اشاره کرد و اظهار داشت: عشایر بودن بخش زیادی از جمعیت این استان و وجود رودخانه ها و چشمه های فراوان شرایط مناسبی برای دامپروری و آبزی پروری مهیا کرده است.

هاشم زاده بر شناسایی مشکلات این حوزه‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: توسعه این دو بخش می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی استان ایفا کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم در این مراسم گفت: فرآورده‌های دامی این استان بخش زیادی از مواد غذایی مورد نیاز مردم را تامین می‌ کند.

جعفر گوهرگانی افزود: باید ضمن ارتقای سطح فرهنگ تولید فرآورده‌های دامی، زمینه مقابله با بیماری‌های جدید را فراهم کرد تا در آینده با مشکلات جدی روبرو نشویم.

وی بیان داشت: این استان ظرفیتهای بالایی برای تهیه فرآورده‌های دامی دارد که باید برای شکوفایی این ظرفیت تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم عبدالله بهمنش به عنوان مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد معرفی و و از خدمات محسن صادقی تجلیل بعمل آمد.

بهمنش، رئیس دامپزشکی شهرستان کهگیلویه، رئیس اداره آموزش و مبارزه با بیماری‌های دامی استان و رئیس عملکرد و ارزیابی دامپزشکی استان فارس را در کارنامه خود دارد.