خراسان رضوی قهرمان جشنواره فرهنگی ورزشی معلولان پسر کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار کناری وند مسئول برگزاری این مسابقات عصر سه شنبه در حاشیه اختتامیه مسابقات گفت: 160ورزشکار پسر در قالب 18 تیم طی چهار روز و در 9 رشته ورزشی با هم به رقابت پرداختند.

این دوره از مسابقات با هدف استعداد یابی ورزشکاران معلول کشور در رشته های شطرنج نابینایان، دومیدانی نابینایان کلاس های B1 ؛B3 و دومیدانی ناشنوایان؛ ویلچررانی، تنیس روی میز ایستاده معلولین در کلاسهای A6 ؛A7؛ A8؛ A9در بابلسر برگزار شد.

وی افزود: در پایان این رقابتها خراسان رضوی با کسب دو طلا، یک نقره و یک برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای فارس با کسب یک طلا و چهار نقره و اصفهان با یک طلا و یک نقره به ترتیب دوم و سوم شدند.

مسئول برگزاری این مسابقات ادامه داد در نتایج انفرادی نیز در رشته شطرنج نابینایان مسعود هدایت از خرسان رضوی امین حسین پور از فارس و علی فاضلی از خراسان جنوبی به ترتیب اول تا سوم شدند.

کناری وند تصریح کرد: در رشته دومیدانی نابینایان و در کلاس B1 با همراه اسماعیل احمدی با علی حق پناه از مازندران؛ محمد سلطانی نژاد و مجید عبدالهی از کرمان و محمد شهبازی و محسن مرتضوی از تهران و در کلاس B3 محمد سابقی راد از کرمان؛ ایمان رئیسی از گلستان و آرش محمدی از آذربایجان غربی به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی یاد آور شد: در رشته دومیدانی ناشنوایان نیز مجید شفیعی از مرکزی اول شد و علی جباره از فارس و احمد روایه از اصفهان دوم و سوم شدند.

کناری وند اظهار کرد: در رشته ویلچر رانی نیز غلامرضا داری از خراسان جنوبی بر سکوی نخست ایستاد و علی اکبر فرهادی از فارس دوم شد و امیر محمد یزد پناه از خراسان رضوی بر سکوی سوم ایستاد.

مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در رشته تنیس روی میز ایستاده عبدالصمد کتوک از گلستان بر سکوی نخست ایستادو آرمان درمان از فارس دوم شد و محمد درویشی از بوشهر و سهند سلیمان فلاح از تهران نیز مشترکا سوم شدند.

کناری وند ادامه داد : در کلاس های A6 ؛A7؛ A8 رشته تنیس روی میز ایستاده محمد جمعه زاده از فارس امیر حسین جعفری از اصفهان و مهرداد محمد پور از خرسان رضوی اول شدند و علی شمس از خرسان رضوی و افشین امیری از کرمانشاه و حامد کاظمی از اطفهان بر سکوی دوم ایستادند و فضل اله کریمی از یزد و حسین امانی از کرمانشاه ؛ علی اکبر زاده از خراسان جنوبی و علی اکبر ابراهیم پور از سمنان مشترکا بر سکوی سوم ایستادند.

گفتنی است در پایان این مسابقات لوح سپاس و جوائز نقدی به نفرات و تیمهای برتر اهدا شد.