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۳ تیر ۱۳۹۳، ۲۱:۳۴

خراسان رضوی قهرمان جشنواره فرهنگی ورزشی معلولان پسر کشور شد

خراسان رضوی قهرمان جشنواره فرهنگی ورزشی معلولان پسر کشور شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: خراسان رضوی قهرمان دوازدهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی معلولان پسر کشور در بابلسر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار کناری وند مسئول برگزاری این مسابقات عصر سه شنبه در حاشیه اختتامیه مسابقات گفت: 160ورزشکار پسر در قالب 18 تیم طی چهار روز و در 9 رشته ورزشی با هم به رقابت پرداختند.
 
این دوره از مسابقات با هدف استعداد یابی ورزشکاران معلول کشور در رشته های شطرنج نابینایان، دومیدانی نابینایان کلاس های B1 ؛B3 و دومیدانی ناشنوایان؛ ویلچررانی، تنیس روی میز ایستاده معلولین در کلاسهای  A6 ؛A7؛ A8؛  A9در بابلسر برگزار شد.
 
وی افزود: در پایان این رقابتها خراسان رضوی با کسب دو طلا، یک نقره و یک برنز  بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیمهای فارس با کسب یک طلا و چهار نقره  و اصفهان با یک طلا و یک نقره به ترتیب دوم و سوم شدند.
 
مسئول برگزاری این مسابقات ادامه داد در نتایج انفرادی نیز در رشته شطرنج نابینایان مسعود هدایت از خرسان رضوی امین حسین پور از فارس و علی فاضلی از خراسان جنوبی به ترتیب اول تا سوم شدند.
 
کناری وند تصریح کرد: در رشته دومیدانی نابینایان و در کلاس B1 با همراه  اسماعیل احمدی با علی حق پناه از مازندران؛ محمد سلطانی نژاد و مجید عبدالهی از کرمان و محمد شهبازی و محسن مرتضوی از تهران و در کلاس B3 محمد سابقی راد از کرمان؛ ایمان رئیسی از گلستان و آرش محمدی از آذربایجان غربی به ترتیب اول تا سوم شدند.
 
وی یاد آور شد: در رشته دومیدانی ناشنوایان نیز مجید شفیعی از مرکزی اول شد  و علی جباره از فارس و احمد روایه از اصفهان  دوم و سوم شدند.
 
کناری وند اظهار کرد: در رشته ویلچر رانی نیز غلامرضا داری از خراسان جنوبی بر سکوی نخست ایستاد و علی اکبر فرهادی از فارس دوم شد و امیر محمد یزد پناه  از خراسان رضوی بر سکوی سوم ایستاد.
 
مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در رشته تنیس روی میز ایستاده  عبدالصمد کتوک از گلستان بر سکوی نخست ایستادو آرمان درمان از فارس دوم شد  و محمد درویشی از بوشهر و سهند سلیمان فلاح از تهران نیز مشترکا سوم شدند.
 
کناری وند ادامه داد : در کلاس های A6 ؛A7؛ A8  رشته تنیس روی میز ایستاده  محمد جمعه زاده از فارس امیر حسین جعفری از اصفهان و مهرداد محمد پور از خرسان رضوی اول شدند و علی شمس از خرسان رضوی و افشین امیری از کرمانشاه و حامد کاظمی از اطفهان بر سکوی دوم ایستادند و فضل اله کریمی از یزد و حسین امانی از کرمانشاه ؛ علی اکبر زاده از خراسان جنوبی و علی اکبر ابراهیم پور از سمنان مشترکا بر سکوی سوم ایستادند.
 
گفتنی است در پایان این مسابقات لوح سپاس و جوائز نقدی به نفرات و تیمهای برتر اهدا شد.
کد مطلب 2319006

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