5 ‌مرحله‌ از مسکن مهر استان اصفهان افتتاح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده عصر سه شنبه در هفتادمین جلسه شورای مسکن استان با حضور استاندار و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر اظهار کرد: هم اکنون 85 درصد از پروژه‌های مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار جمعیت استان اصفهان محقق شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پروژه های مسکن مهر تا 75 درصد در شهرهای زیر 25 هزار جمعیت محقق شده است، بیان کرد: در شهرهای جدید استان این امر تا 47 درصد و در بافت فرسوده تا 70 درصد محقق شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان تعداد کل پروژه‌های مسکن مهر را در استان 216 هزار واحد اعلام کرد و افزود: از این تعداد 173 هزار مسکن مهر شهری و 42 هزار مسکن روستایی است.

وی اضافه کرد: پروژه های مسکن مهر در 5 مرحله در سطح استان اصفهان افتتاح شده است به طوری که 127 هزار مسکن شهری و 36 هزار مسکن روستایی تاکنون به بهره برداری رسیده است.

محمود زاده عنوان کرد: از کل پروژه‌های مسکن مهر در استان، بیش از شش هزار مسکن مهر روستایی و بیش از 4 هزار مسکن شهری باقی مانده است.

وی گفت: در مجموع 53 هزار مسکن مهر شهری و روستایی در سطح استان اصفهان باقی مانده که طی سال‌های آتی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نزدیک به 6 هزار و 536 واحد مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار جمعیت و بالغ بر 4 هزار و 254 واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار جمعیت در دست تکمیل و آماده‌سازی است.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل و بهره‌برداری مسکن مهر در سطح استان وعده‌هایی در راستای حمایت از این پروژه داده است.

محمودزاده بیان داشت: حمایت یک میلیارد تومانی برای ساخت مدارس، یک میلیارد تومان برای ساخت مساجد و 700 میلیون تومان برای احداث کلانتری‌های از این جمله است.