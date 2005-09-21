خانواده ها نظارت و هدايت تحصيلي فرزندانشان را فراموش نكنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، دكتر علي اصغرفاني در اين پيام يادآور شده است : تقارن بازگشايي مدارس در سال جاري با ماههاي فرخنده شعبان و رمضان و ميلاد خجسته اختران تابناك آسمان امامت و ولايت ، شور و شوق ديگري به كانون هاي تعليم و تربيت بخشيده است .

وي ضمن تبريك اين ايام خطاب به فرهنگيان آورده است : پايه و بنياد بناي عظيم جامعه فردا در مدرسه نهاده مي شود و شما عزيزان نخستين معماران اين بنا هستيد، معماراني كه با پيچيدگي هاي گوهر وجود انسان در نظام تعليم و تربيت سروكار دارند . معلم كليد رمز سراچه كمال دانش آموزان است و در عين حال الگو و اسوه براي انديشه و رفتار آنان .

تربيت ديني، تقويت هويت ملي، خودباوري، آموزش مهارت هاي زندگي و شناخت قابليت ها و استعدادهاي خدادادي دانش آموزان و فراهم آوردن زمينه شكوفايي و پرورش اين قابليت ها با دست تدبير و تواناي مديران، معلمان و مربيان دلسوز و مجهز به مهارتهاي حرفه اي و معاضدت و هماهنگي نهادهاي فرهنگي جامعه مقدور است .

بنابراين گزارش ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش در فراز ديگري از اين پيام ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس خطاب به دانش آموزان تاكيد كرده است : انقلاب اسلامي با دگرگوني نظام ارزشي جامعه و ايجاد خودباوري، وحدت ملي، زمينه رشد و بالندگي نوجوانان و جوانان و استقلال فرهنگي و اقتصادي را به ارمغان آورده است .

وي عنوان داشت : اكنون استكبار جهاني و دشمنان ايران اسلامي تخريب فرهنگي و آلوده ساختن جوانان را براي تسلط بر اين كشور سرلوحه برنامه هاي خود قرار داده اند و با اشاعه فرهنگ مبتذل مي خواهند راه درست انديشيدن و تفكر را از شما بگيرند تا هميشه، كشور نيازمند به آن باشد. غوغاسالاري و تبليغات گسترده عليه ايران به خاطر دستيابي جوانان آگاه كشور به دانش هسته اي با مقاصد صلح آميز نمونه بارز آن است .

فاني همچنين يادآور شد : از اولياي دانش آموزان انتظار دارد كه با تعامل و ارتباط بيشتر با مدارس از وضعيت تربيتي و تحصيلي فرزندان خود آگاه باشند و ضمن اعتماد به آنان ، نظارت و هدايت ايشان را فراموش نكنند كه غفلت از آن تبعات جبران ناپذيري خواهد داشت .

وي همچنين در پيام خود خواستار توجه دولت مردان، سياستگذاران و برنامه ريزان كشور به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به آموزش و پرورش شد و آورده است : انتظار دارد كه مسئولان آموزش و پرورش را بيش از پيش مورد توجه قرار داده با جبران كاستي ها و رفع تبعيض از فرهنگيان ، بستر مناسبي براي تحقق اهداف تعليم و تربيت در نظام اسلامي فراهم آورند.