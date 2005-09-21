دكتر محسن پرويز: زيبايي و ايجاز قصه هاي قرآن بسيار قابل توجه است

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" دكتر محسن پرويز نويسنده و پژوهشگر افزود: يكي از ويژگي هاي قصه هاي قرآن اين است كه با وجود بيان كامل موضوع و تأكيد بر نكات پند آموز و قابل تأمل، از ريزپردازي و پرداختن به جزئيات پرهيز شده است، به همين دليل در اين قصه ها ضمن رعايت ايجاز و اختصار در كلام، مقصود اصلي كه پند آموزي و عبرت گرفتن از وقايع است بطور كامل منفعل شده است.

وي يادآورشد: پژوهشهاي متعددي در راستاي قصه هاي قرآني انجام شده، اما بدليل نبود تبليغات مناسب، مخاطبان با فعاليتهاي انجام شده آشنا نيستند .

دكتر پرويز با اشاره به در پيش بودن برگزاري همايش زيبايي شناسي دين، گفت: براي آنكه اين همايش بخوبي برگزار شود مي بايست تبليغات مناسب انجام شده و از نظرات كارشناسان نيز بدرستي استفاده شود.

همايش زيبايي شناسي دين به همت مركز نمظالعات و تحقيقات هنري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي 5 و 6 دي ماه در تهران برگزار مي شود.