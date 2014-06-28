کیفیت صدور احکام و اطاله دادرسی در قوه قضاییه بررسی شد/ ارائه گزارش از عملکرد قوا

محمدعلی پورمختار در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از بررسی پرونده قوه قضاییه در کمیسیون اصل 90 درخصوص علت اطاله دادرسی خبر داد و گفت: دلیل عمده اطاله دادرسی کمبود قاضی در قوه قضاییه است.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال پیش 6.5 میلیون پرونده به قوه قضاییه وارد شده که با اضافه شدن آمار پرونده های بررسی شده در شورای حل اختلاف می توان گفت پرونده های بررسی شده در قوه قضاییه در سال 92 بالغ بر 10 میلیون پرونده بوده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: این تعداد پرونده توسط 11 هزار قاضی که در قوه قضاییه مشغول به کار هستند بررسی شده بنابراین طبیعی است که بررسی پرونده ها زمان زیادی طول بکشد که این اطاله دادرسی از یک سال به بالا گزارش شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این کمبود نیرو در قوه قضاییه در دقت و کیفیت احکام صادره نیز تاثیر گذار بوده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این نگاه کارکرد آماری شعبات به این مشکل افزوده است. به عبارت دیگر شعبه های قوه قضاییه مکلف هستند آماری از تعداد پرونده هایی که بررسی می کند ارائه دهد. گاهی به خاطر افزایش آمار بعضا دقت ها در بررسی پرونده ها کاهش می یابد.

پورمختار با تاکید بر اینکه اطاله دادرسی در این فرآیند قابل قبول نیست گفت: ارائه 10 میلیون پرونده در یک سال به قوه قضاییه نمایانگر وجود بی نظمی است که در صورت ادامه این روند در آینده با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد.

رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: شکایاتی که از اطاله دادرسی بر کیفیت صدور احکام به کمیسیون اصل 90 می شود تعداد زیادی از پرونده های این کمیسیون را تشکیل می دهد که همین امر باعث شد این موضوع به صورت مستقل در کمیسیون اصل 90 بررسی شود.

وی همچنین از ارائه گزارش طرز کار سه قوه (قضایی، مجریه و مقننه) در پایان سال 93 به مجلس خبر داد و گفت: در این گزارش ایرادات قوه قضاییه نیز لحاظ خواهد شد.