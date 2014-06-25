اقتصاد برپایه تولید الگوی اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از اصناف برتر استان اردبیل اضافه کرد: پاشنه آشیل اقتصاد در دست بخش خصوصی باید باشد، چون دولت به عنوان تصدی گری اقتصادی نمی تواند کارنامه موفقی داشته باشد، این موضوع در دنیا ثابت شده است.

وی با بیان اینکه دولت توان محدودی دارد، متذکر شد: با علم به این مهم دولت یازدهم تلاش می کند که رکود اقتصادی ایجاد شده را با لحاظ کردن ارزش پول و اشتغال رفع کند و در این مسیر عوام فریبی نمی کند.

فرماندار اردبیل با تاکید بر اینکه هم اکنون 50 درصد از بخش صنعتی و تولیدی استان نظیر ذوب آهن، نساجی و... دچار رکود است، یادآور شد: بیشترین مشکل این واحدها سرمایه در گردش و عدم توان اقتصادی برای بازپرداخت وام های بانکی است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی و تورم بالای سالهای اخیر گفت: در هشت سال فعالیت دولت قبلی به اندازه کل تاریخ ایران پول در کشور چاپ شده، این در حالی است که معادل کل تاریخ فروش نفت کشور نیز درآمد نفتی عاید شده است.

زنجانی با اشاره به فروش 800 میلیارد دلاری نفت در زمان دولت نهم و دهم تصریح کرد: با این وجود سال 92 رشد اقتصادی کشور منفی 5.6 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه این رقم امسال رو به رشد بوده و هم اکنون به منفی 3.2 درصد رسیده است، ادامه داد: در بحث اقتصاد مباحثی ایجاد شده که نیازمند تبیین و بارگویی است.

دولت یازدهم عوام فریب نیست

فرماندار اردبیل با اشاره به کاهش ارزش پول کشور در تمام دولت های پس از انقلاب یادآور شد: دلار هفت تومانی در دوره ای به 3500 تومان رسید که این عامل باعث افزایش کذایی قیمت ها در کشور و رشد رسمایه های مردم شد، این تورم است چراکه مبنای ارزش اقتصادی سرانه درآمد ملی و سرانه صادرات ملی باید باشد نه رشد نامعقول قیمت واحد مسکونی مردم.

وی با اشاره به تخصیص بودجه 100 میلیارد ریالی به عنوان بودجه عمرانی در دولت قبلی به اردبیل بیان داشت: این در حالی است که تنها 30 میلیارد تومان آن پرداخت شد، اما دولت امروز معقولانه به این مهم ورود کرده و از عوام فریبی پرهیز می کند.

زنجانی همچنین با اشاره به خدمات و نقش انکارناپذیر و شایسته اصناف در پیروزی انقلاب، هشت سال دقاع مقدس و حوادث مختلف پیش آمده برای نظام تاکید کرد: اصناف باید همانند تمام این سالها یاریگر دولت تدبیر و امید باشند.

وی رعایت عدالت، اخلاق و انصاف را از مهمترین شروط لازمه برای کسب رضایت الهی از سوی اصناف عنوان کرد.