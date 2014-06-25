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۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۹

گزارش روزانه بورس؛

310 میلیون برگه سهم در بورس تهران فروخته شد

310 میلیون برگه سهم در بورس تهران فروخته شد

بیش از 957 میلیارد ریال برگه سهم و حق تقدم امروز چهارشنبه در بورس و اوراق بهادار تهران داد و ستد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نتیجه داد و ستدهای روز جاری بیش از 310 میلیون برگه سهم و حق تقدم در بازار دست به دست شد که ارزش این مبادلات بیش از 957 میلیارد ریال بود و در 33 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

در نتیجه این داد و ستدها حجم معاملات نسبت به روز گذشته 14 درصد و ارزش معاملات 11 درصد رشد کرد. همچنین امروز دو نماد پالایش نفت بندرعباس و ارتباطات سیار بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص ثبت کردند.

این در حالی بود که نمادهای ایران خودرو، فولاد مبارکه، مپنا، سایپا و سیمان فارس و خوزستان با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل افت 94 واحدی این متغیر را رقم زدند.

در نتیجه در پایان معاملات امروز شاخص کل در عدد 72 هزار و 249 قرار گرفت. شاخص صنعت نیز 70 واحدی نزولی شد و در حالی که شاخص بازار اول 99 واحد افت کرد، شاخص بازار دوم رشدی 10  واحدی را به خود دید.

کد مطلب 2319598

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