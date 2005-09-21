منتظر تعيين رييس جديد سازمان تربيت بدني هستيم / واگذاري سهام، استقلال را به جايگاه واقعي اش خواهد رساند

دكترعلي آقامحمدي عضوهيات مديره باشگاه استقلال تهران درگفت وگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود : اين اميدواري وجود دارد كه رييس آينده سازمان تربيت بدني با درايت و برنامه پا دراين سازمان بگذارد و با بررسي و شناخت ناكارآمدي ها و نيز پيشرفت هاي اين بخش زمينه اعتلاء ورزش كشوررا فراهم آورد.

وي ادامه داد : درخصوص باشگاه استقلال نيزاين انتظار وجود دارد كه برنامه هاي گذشته با قدرت ادامه يابد و با سپردن اداره باشگاه به بخش خصوصي و سهامي كردن آن شرايطي فراهم شود تا مشكلات مالي گذشته كاهش يافته و باشگاه بتواند با اتكاء به منابع مالي خود برنامه ريزي كرده و به روند حركتي خود ادامه دهد.

آقامحمدي خاطرنشان كرد : من مطمئن هستم زماني كه باشگاه به صورت سهامي دراختيار افراد قرارگيرد دلسوزان و شايستگاني پيدا خواهند شد كه با علاقه اداره استقلال را برعهده بگيرند و اين باشگاه مردمي را به جايگاه واقعي آن برسانند.

عضوهيات مديره باشگاه استقلال درخصوص حضوردر كنار استقلال دربازي مقابل ملوان نيز گفت : سالها بود كه استقلال درانزلي پيروزي را فراموش كرده بود و با اينكار سعي در ايجاد روحيه و انگيزه درنزد بازيكنان داشتم و با اينكه تيم ميزبان تدارك وسيعي براي پيروزي ديده بود بازيكنان با دراين قلعه نويي موفق شدند طلسم ناكامي هاي سالهاي گذشته را شكسته و با برتري از ميدان خارج شوند.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا براي رياست سازمان تربيت بدني با وي نيز گفت و گو شده اظهار داشت : دراين زمينه هيچ صحبتي با من انجام نشده و و خبرخاصي نيز ندارم و اميدوارم هر فردي كه قبول مسووليت مي كند با استفاده از نيروهاي متخصص اين حوزه زمينه ارتقاء و رشد ورزش را درجامعه فراهم آورد.