به گزارش خبرنگارمهر، کانون‌های هماهنگی دانش و صنعت در حوزه کشاورزی از سال88 با حکم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وقت در کشور تشکیل شدند و حال بعد از گذشت بیش از چهار سال هنوز اساسنامه قانونی این کانون‌ها ابلاغ نشده‌است و در شرف کامل کردن جایگاه قانونی آنها هستند.

با توجه به اینکه تدوین سیاست‌های کلان و نقشه راه یکی از اهداف شکل گیری کانون های هماهنگی دانش و صنعت بوده است، نقشه راه محصول توت فرنگی به عنوغان ظرفيت صالي استان كردستان نیز توسط اعضای این کانون در استان تهیه شد.

نقشه راه توت فرنگی در نخستین همایش ملی توت فرنگی در مورخ 10 و 11 خرداد ماه سال 91 در دانشگاه کردستان ابلاغ ولی به دلیل اشکالات و نواقصی موجود در آن مورد تایید واقع نشد و زمان یک هفته‌ای برای ابلاغ نهایی آن تعیین شد.

متاسفانه تا شهریور 92 خبری از ابلاغ نهایی نقشه راه توت فرنگی نشد و در تاریخ 9 شهریور ماه همین سال از سوی دبیرکانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی اعلام شد که نقشه راه توت فرنگی به تصویب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده و به دبیرخانه کانون ارسال شده است.

رسمیت بخشیدن به کانون دانش و صنعت توت فرنگی

رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: یکی از برنامه‌های ما رسمیت بخشیدن به کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی است و باید مقدمات این کار را فراهم کنیم.

عبدالمحمد زاهدی بیان کرد: این کانون در طول چند سال گذشته که فعالیت داشته است از جایگاه قانونی برخوردار نبوده است و لذا تصمیم گرفته شده به آن رسمیت داده شود.

وی با بیان اینکه نقشه راه توت فرنگی نیز کامل نیست، اظهارداشت: این نقشه راه هنوز به تصویب نرسیده و تکمیل و مصوب شدن آن از اولویت‌ها و برنامه‌های ماست.

وی توت فرنگی را یکی از مزیت‌ها اقتصادی استان كردستان خواند و عنوان کرد: باید تولید توت فرنگی به‌عنوان یکی از محورهای درآمدزایی در بخش کشاورزی کردستان مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کردستان بیان کرد: نباید فقط خواهان افزایش سطح زیر کشت بود بلکه باید افزایش تولید در کمترین سطح مدنظر باشد و این مسئله هم با استفاده از ارقام مناسب، مدیریت مزرعه و به کارگیری دانش و تکنولوژی های جدید قابل تحقق است.

تقویت جایگاه قانونی کانون دانش و صنعت توت فرنگی کشور

دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی نیز به خبرنگار مهر گفت: کانون بر اساس مصوبات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل گرفته ولی هنوز اساسنامه قانونی این کانون ابلاغ نشده است و در شرف کامل کردن جایگاه قانونی کانون ها هستند.

ابراهیم حسن‌نژاد بیان کرد: در حال حاضر این معاونت درصدد و در مراحل تدوین و تثبیت جایگاه قانونی کانون هاست و طبیعی است هر تشکیلاتی که راه اندازی شود ابتدا بر مبنای دستور العمل و بر اساس ضوابط یک مجموعه ایجاد می‌شود و آنگاه جایگاه قانونی آنها تثبیت و کامل می شود.

وی با اشاره به اینکه این کانون‌ها در کل کشور بنا بر دستور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد شده است، اظهار داشت: کانون هماهنگی دانش و صعنت توت فرنگی رسمیت دارد ولی ضوابط و مقررات خاصی نداشت و در این رابطه از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری در حال پیگیری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در خصوص نقشه راه توت فرنگی نیز بیان کرد: این نقشه راه، تایید نهایی آن صورت گرفته و مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم است و به ما نیز اعلام کردند مشکلی ندارد.

حسن نژاد بیان کرد: حتی زمانی که نقشه راه هم تصویب نشده بود تمامی فعالیت و اقدامات مربوط به توت فرنگی براساس نقشه راه تدوین شده صورت می گرفت.

انسداد روزنه‌های امید توت فرنگی کاران

در حالی که استاندار کردستان از عدم تکمیل نقشه راه توت فرنگی خبر داده بود دبیرکانون هماهنگی توت فرنگی کشور اعلام می‌کند که تایید نهایی این نقشه راه صورت گرفته است.

از آنجا که مردم در اینگونه موارد همواره تابع مسئولان هستند از مدیران و مسئولان انتظار می رود در ارتباط با دادن اطلاعات و آمار بسیار دقیق عمل کنند نه اینکه با اتمام دوره کاری دولتی مشخص شود تمامی برنامه ها و اقداماتی که در دولت گذشته همواره از سوی مسئولان عنوان شده سرابی بیش نبوده است قطعا این امر یاس و ناامیدی و بی اعتمادی را به دنبال دارد.

تمامی روزنه‌های امیدی که توسط عده‌ای از مسئولان در دولتی ایجاد می‌شود نمی‌بایست با اتمام آن دولت همگی نقش برآب شود و به نوعی مردم به ویژه کشاورزان متوجه شوند تمامی گفته‌ها و مطالب عنوان شده وعده و عید بیش نبوده است.

اعلام اخباری مبنی بر تهیه و تدوین و تصویب و سپس ابلاغ نقشه راه محصول استراتژیک توت فرنگی شوق و امید خاصی در توت فرنگی کاران ایجاد کرده بود که از این به بعد شاهد تحول و توسعه افزایش تولید بیشتر با اتخاذ شیوه‌ها و روش‌های علمی براساس برنامه ای تعیین شده خواهند بود.

تولید نشاء توت فرنگی در آزمایشگاه کشت بافت در حد پایلوت مانده است

ماشین نشاء کار توت فرنگی توسط یکی از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان چند سال پیش طراحی شد ولی متاسفانه به اجرا درنیامد و مورد حمایت مسئولان قرار نگرفت و کانون دانش وصنعت توت فرنگی استان نیزموفق به برقراری ارتباط با صنعت جهت تولید انبوه آن نشد.

تاکنون هیچ تحقیق و پژوهشی از سوی این کانون انجام نشده است ،گرچه براساس گفته‌های یک منبع موثق هفت طرح از سوی دانشگاه و 6 طرح هم از طرف مرکز تحقیقات کشاورزی استان به کانون ارسال شد ولی هیچکدام تصویب نشد.

برای تولید نشاء عاری از افت و بیماری با حمایت کانون از محل طرح کلان استانی دو واحد کشت بافت نشاء توت فرنگی در دانشگاه کردستان و مرکز آموزش جهاد کشاورزی تجهیز شدند و به هر یک از این واحدها هزار میلیون ریال از طرف کانون اختصاص یافت.

آزمایشگاه کشت بافت توت فرنگی دانشگاه کردستان که چند سالی است فقط در سطح پایلوت توانسته نشاء تولید کند و هنوز تست های مورد نیاز در رابطه با آن صورت نگرفته که بتواند به صورت تجاری اقدام به تولید کند و این امر نیز می بایست توسط سازمان جهادکشاورزی که دبیرخانه کانون توت فرنگی در این سازمان مستقر است، انجام می شد.

نبود سازوکاری معین در اداره کانون های هماهنگی دانش و صنعت کشاورزی

در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آدرس اینترنتی http://www.isti.ir عناوین کانون های دانش و صنعت حوزه کشاورزی درج شده به این قرار است، زیتون، زعفران، خرما، چای، توت فرنگی، دانه های روغنی، و اگر برروی عنوان هر کانون در سایت ذکر شده کلیک شود مخاطبین را به سایت اختصاصی آن کانون راهنمایی می کند، اکثر این سایت ها از مهر و آبان ماه و تعدادی هم حتی از خردادماه سال گذشته تاکنون هیچ نوع خبری مربوط به جلسات و برنامه های کانون درج و منتشر نشده و عملا فعالیت آنها متوقف شده است.

در نحوه شکل گیری و اعضای و حتی روسای این کانون ها در استان های مختلف کشور تفاوت فراوانی وجود دارد به عنوان نمونه رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت زعفران رئیس دانشگاه بیرجند و اکثریت اعضا را هم اعضای هیئت علمی دانشگاه های بیرجند ومشهد تشکیل دادند، اعضای کانون زیتون هم بسیار متفاوت تر از سایر کانون ها ست باغدار خبره کشاورزی، تولیدکننده پیشرو نهال، و چندین محقق از مراکز تحقیقات کشاورزی استان های کرمانشاه، گیلان، زنجان، فارس و اساتید دانشگاه، رئیس کارخانه زیتون طلایی قزوین.

اما کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی کردستان ریاست آن بر عهده استاندار، دبیر آن نیز رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و بیشترین اعضا را هم معاونان و کارشناسان جهاد کشاورزی تشکیل دادند.

موارد مذکور نیز حاکی از نبود نظم و انسجام و ساز و کاری معین و مشخص و هم چنین سلیقه ای عمل کردن در چیدمان اداره کانون های هماهنگی دانش و صنعت محصولات کشاورزی است، البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که این کانون ها به منظور ایجاد حلقه اتصال میان دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با بازار و صنعت مبتنی بر یک کالا، محصول و یا خدمتی خاص راه اندازی شدند حال بعد از این چند سال از زمان تشکیل این کانون ها در کردستان ما که شاهد ایجاد این حلقه نبوده ایم.

کانون هماهنگی دانش و صنعت توت فرنگی با رویکرد ملی در کردستان راه‌اندازی شد که علاوه‌بر توسعه این محصول و ارائه خدمت به توت فرنگی کاران استان، سایر استان‌های تولید کننده این محصول را هم یاری دهد حال قضاوت در میزان ارائه خدمات به سایر کشاورزان توت فرنگی کار کشور را به متولیان امر در سایر استان‌ها واگذار می‌کنیم.

................................

گزارش؛ از چنورصادقی