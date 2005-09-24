طرح بيمه روستاييان به بيراهه رفته است//ارايه طرح فوريتي با هدف بررسي ضعفهاي بيمه روستاييان

دكترعلي شهرياري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : طرح بيمه روستاييان مشكلات زيادي در عمل دارد اما با وجود اين مشكلات، مسئولان وزارتخانه هاي بهداشت و رفاه اصرار داشتند كه اين طرح اجرا شود .

وي ادامه داد : هم اكنون هم اين افراد مدعي هستند اجراي اين طرح كه بايد تا پايان شهريور به پايان مي رسيد تا پايان امسال طول مي كشد و به همين ميزان كم نيز كه تاكنون پياده شده حتي هدف مورد آنها نيز نبوده است .

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس تصريح كرد : تاكنون چند ميليون نفر روستايي بر اساس اين طرح دفترچه بيمه دريافت كرده اند اما صادر كردن دفترچه بيمه به معني اجراي بيمه همگاني به صورت واقعي نيست .

وي گفت : بر اساس بودجه اي كه مجلس براي اجراي طرح بيمه روستايي در نظر گرفت هدف اين بود كه روستاييان نيز مانند ساكنان شهرها بتوانند از همان شرايط كارمندان دولت و شهرنشينان برخوردار شوند اما اين شرايط محقق نشده است.

شهرياري تصريح كرد : كيمسيون بهداشت و درمان مجلس در نظر دارد طرحي فوريتي در اين خصوص را تا پايان مهر مورد بررسي قرار دهد تا هدف مجلس از تصويب بودجه براي اين طرح را به مسئولان وزارتخانه هاي بهداشت و رفاه گوشزد كنند كه اين طرح هم اكنون در حال رفتن به بيراهه است .