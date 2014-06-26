بسیج یک رسانه فراگیر و موثر در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش پیش از ظهر پنجشنبه در نشست بسیج رسانه استان افزود: رسانه ها بهترین وسیله برای جنگ نرم هستند.

وی تاکید کرد: در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و با توجه به نقش مهم رسانه‌ ها در مهندسی افکار عمومی همگان شاهد مدیریت جهادی در حوزه رسانه هم باشند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: بسیج یک " فرهنگ " و رسانه یک " فرهنگ ساز " است از اینرو برای تقویت و ترویج روحیه بسیجی باید این دو با هم همکاری و تعامل داشته باشند.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمن افزود: اکنون دشمن براي مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران جنگ نرم را جايگزين جنگ سخت کرده است به همين دليل نقش رسانه ها به عنوان ابزاري قوي براي تنوير افکار عمومي بسيار تاثيرگذار است.

رنجکش تصریح کرد: هدف در بسيج رسانه بصيرت افزايي است و تا بصيرت افزايي نباشد نمي توان با جنگ نرم دشمن مقابله مطلوب کرد.

وی افزود: رسانه ها باید رهنمون های رهبر معظم انقلاب اسلامی را سرمشق خود قرار دهند و با هنرنمایی زمینه تحقق این منویات را فراهم کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان بیان داشت: رسانه های متعهد نقشی کلیدی در تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و نیز زمینه سازی برای ایجاد تمدن نوین اسلامی دارند.

وی افزود: نقش رسانه ها در فرهنگ سازی و سبک زندگی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بسیار مهم است که باید اصحاب رسانه به این مهم توجه کنند.

رنجکش یادآورشد: نقش رسانه در فرهنگ سازی، سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، تولید علم و بخش های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی نقشی مهم و تعیین کننده است.