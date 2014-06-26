حضور 950 هزار تبعه مجاز و 800 هزار تبعه غیرمجاز افغان در ایران/ تقدیر سازمان ملل از اقدامات ایران در امور پناهندگان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز جهانی پناهنده صبح روز پنجشنبه در سالن رودکی برج میلاد برگزار شد.دکتر عزیز کاظمی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور و سیوانکا داناپالا نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران از سخنرانان این مراسم بودند که درباره وضعیت پناهندگان در ایران به پرسش خبرنگاران پاسخ دادند.

در ابتدای این مراسم عزیز کاظمی گفت: هر کس از وطن خود دور باشد، نگرانی هایی برایش بوجود می آید که این نگرانی برای پناهندگان طبیعی است. اصحاب رسانه، سازمان ملل و کشورهای میزبان باید کمک کنند بخشی از آلام پناهندگان کم شود.

در ادامه نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران نیز بیان کرد: امروز دور هم جمع شدیم تا در روز جهانی پناهنده یادی از پناهندگان کنیم. باید نسبت به قضیه پناهنده ها، فکر و نیرو در کنار هم قرار گیرد. امروزه شاهد بیشترین آمار پناهنده در کشورهای جهان بعد از جنگ جهانی دوم بودیم به طوری که بیش از 50 میلیون پناهنده در جهان وجود دارد. وضعیت پناهندگان در عرصه جهانی امیدوارکننده نیست.

وی افزود: هفته پیش در ژنو خدمت وزیر کشور ایران و مخاطبان بین المللی بودم و در آنجا گفتم بحث پناهندگان در ایران مهم است. در کنار لبنان و پاکستان، ایران یکی از بزرگترین جمعیت پناهندگی را دارد. 30 سال است ایران در اوج سخاوتمندی میزبان تعداد زیادی پناهنده افغان است که از دستاوردهای مهم آن بازگشت داوطلبانه و کمک های آموزشی و بهداشتی به پناهندگان در ایران است.

در ادامه خبرنگاری درباره برنامه سازمان ملل برای درمان پناهندگان دارای بیماری های مسری پرسید که داناپالا در پاسخ گفت: در زمینه پناهندگان ناقل بیماری های مسری همکاری مستمری با وزارت کشور داریم که در این زمینه وزارت بهداشت ایران نیز اقدامات خوبی را انجام داده است. در ایران یکی از نظام های مراقبت بهداشتی به خوبی اجرا می شود.

خبرنگار دیگری در خصوص کمک های مالی سازمان ملل به ایران در زمینه پناهندگان پرسید که نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در پاسخ گفت: همکاری ما جنبه های مختلف دارد. ما با تعداد زیادی از شرکای اجرایی همکاری داریم که مبالغی را برای اجرای برنامه ها به این شرکا می دهیم. شریک اصلی ما اداره اتباع و مهاجرین وزارت کشور است.

وی ادامه داد: به صورت روزانه با نهادهای مختلفی در زمینه پناهندگی همکاری داریم و این به این معنا نیست که به آنها پول می دهیم، بلکه به این شرکا مشاوره های تخصصی و راهنمایی ارائه می دهیم. همچنین با تشکل های مردم نهاد و اساتید دانشگاهی نیز تعامل نزدیکی داریم. برای نمونه برنامه امروز ما الزاما ارائه کمک نیست بلکه برنامه ای برای ارتقاء و آگاهی در خصوص پناهندگان است.

خبرنگاری از مدیرکل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور درباره آمار پناهندگان در ایران پرسید که کاظمی در پاسخ گفت: در حال حاضر 950 هزار پناهنده افغانی و 32 هزار پناهنده عراقی در ایران حضور دارند که این تعداد دارای کارت رسمی هستند.

وی به برنامه های آموزشی برای پناهندگان اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس آمار در حال حاضر 32 هزار دانش آموز افغان و 11 هزار دانشجوی افغان در ایران مشغول به تحصیل هستند. 15 هزار دانشجو نیز فارغ التحصیل شدند.

کاظمی خاطر نشان کرد: 220 هزار نفر از اقشار آسیب پذیر افغانی تحت پوشش بیمه هستند و وضعیت پناهندگان در ایران مطلوب است. 97 درصد پناهندگان بین مردم زندگی می کنند و مثل مردم از خدمات بهره می برند. 3 درصد نیز در میهمان شهرها زندگی می کنند که رقم آن ناچیز است. این در حالی است که از 50 میلیون پناهنده در جهان، اکثر آنها در کمپ هستند.

وی ادامه داد: مردم و ملت ایران با آغوش باز پناهنده ها را پذیرفتند، اما این میهمان نوازی کمی طولانی شده و باید برای آن راه حلی پیدا کرد.

داناپالا نیز در این زمینه گفت: دستاوردهای ایران قابل افتخار است به طوری که نرخ باسوادی در میان افغان ها در سال 58، 6 درصد بود که این آمار در سال 92 به بیش از 60 درصد افزایش یافته است.

خبرنگاری در خصوص آمار اتباع غیرمجاز پرسید که کاظمی در این باره گفت: آماری در خصوص اتباع غیرمجاز وجود ندارد و هر آماری ذکر شود، بر اساس حدس و گمان می باشد. بر اساس برآوردها حدود 800 هزار اتباع افغانی غیرمجاز در ایران حضور دارند. اتباع غیرمجاز بنگلادشی و پاکستانی نیز هستند که تعداد آنها کم است.

خبرنگار دیگری از نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در خصوص کمک های مالی سازمان ملل به ایران و نقش تحریم ها در آن پرسید که داناپالا در این باره تصریح کرد: شرایط یک مقدار راحت تر شده است. البته مشکلات دیگری نیز وجود دارد و وضعیت اقتصاد جهانی مشکلاتی را در عرصه کمک به وجود آورده است. تلاش می کنیم کمک های بشردوستانه تحت تاثیر تحریم قرار نگیرد.

مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور نیز در این باره گفت: کار ما بشردوستانه است. شاید پناهنده با مسائل سیاسی ارتباط داشته باشد، اما حمایت از پناهنده در گرو مسائل سیاسی نیست. کمک در این زمینه، کمک به دولت خاصی نیست بلکه برطرف کردن نیاز همنوعان است. چرا باید موضوعی که انسانی است را با مسائل سیاسی گره بزنیم. در این روز باید تاسف بخوریم که چرا پناهنده وجود دارد و چه شرایطی باعث بوجود آمدن پناهندگی شده است.