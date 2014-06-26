هزار و266 دانش آموز دشتی در کنکور سراسری شرکت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی با تفاق امام جمعه با حضور در دبیرستان امام وعلامه طباطبایی از آزمون کنکور سراسری سال 1393 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که از ساعت هشت صبح امروز (پنجشنبه پنجم تیرماه) آغاز شده است، بازدید کردند.

در این بازدید معاون سیاسی اجتماعی ، مسئول روابط عمومی فرمانداری، مدیرومسئول حراست آموزش و پرورش فرماندار را همراهی می کردند.

غلامرضا مهرجو محل های پیش بینی شده برای برگزاری کنکور را مطلوب ارزیابی کرد و از دست اندرکاران برگزاری کنکور سراسری در شهرستان تقدیر کرد.

مدیر آموزش و پرورش نیز در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری هزارو266 دانش آموز در کنکور سراسری شرکت کرده اند که از این تعداد 842 نفر خانم و 424 نفر نیز مرد هستند.

وی با تاکید براینکه از تعداد یاد شده 70درصد آنها خانم ها هستند تصریح کرد:در سال گذشته نیز هزارو324 نفر در کنکور سراسری شرکت کرده بودند.

طیبیان ادامه داد:دانش آموزان در رشته های علوم ریاضی، هنر، علوم تجربی، زبان خارجی، علوم انسانی در 5حوزه امتحانی به رقابت با یکدیگر می پردازند.

وی تصریح کرد:در آغازین روز نیز 216 زن و مرد در رشته علوم ریاضی در دو حوزه در حال رقابت هستند وبعد از ظهر نیز 23 زن ومرد در رشته هنر شرکت می کنند.