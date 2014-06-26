اسکانیا شماره گذاری نمی شود/ ثبت 15 هزار تخلف رانندگی بالای یک میلیون تومانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر ،دلایل عدم شماره گذاری این خودرو را نقص فنی آن اعلام کرد و گفت: تا زمانیکه رفع نقص نشود، شماره گذاری این خودرو انجام نمی شود.

وی به تصادفات اسکانیا اشاره و اضافه کرد و گفت: عمده ترین دلایل نقص فنی خودرو مربوط به کارخانه سازنده است و بر اساس قانون هر خودرویی که ضوابط راهنمایی و رانندگی را رعایت کند، شماره گذاری می شود.

وی اظهار داشت: با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی، در مجموع در کشور 15 هزار مورد تخلفات بالای یک میلوین تومانی ثبت شد که 45 درصد تخلفات پرداخت شد.

وی درباره نصب سیستم های هوشمند در محورهای کشور افزود: طبق تفاهمی که با وزارت راه و شهرسازی منعقد شد، انشاء الله درحوزه برون شهری 30 هزار کیلومتر از جاده های پردترد کشور به سامانه هوشمند متصل می شود.

سردار مومنی گفت: در محورهای پرترد مشهد – ساری، رامسر، رشت، تبریز، جلفا و محورهای اصلی مازندران مانند کندوان و هراز طرح نصب سیستم هوشمند در حال اقدام است.

وی با اشاره به طرح تابستانه پلیس راهور، رویکرد این است که از توان نیروها کامل استفاده کنیم و در ایام تابستان تا یک سوم به بخش های نیرو اضافه می شود ولی رویکرد اصلی استفاده از دوربین های هوشمند برای کنترل تخلفات است.