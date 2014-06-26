فرهنگ و نهضت مسجد سازی در کشور روبه رشد است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ستاری ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از میزان پیشرفت فیزیکی مسجد موسی بن جعفر شهرک گلزار تولای جزیره قشم با بیان این مطلب افزود: استان هرمزگان نیز در این برنامه فرهنگ اسلامی، حرکت های مناسبی را انجام داده است.

وی ادامه داد: طی چند سال گذشته 35 مسجد در سطح استان هرمزگان با مشارکت مستقیم مردم خیر ساخته شده و امیدواریم در سال جاری نیز با عزم و توان ملی شاهد ساخت 35 مسجد دیگر در این استان از جمله جزیره قشم باشیم.

به گفته معاون توسعه مشارکت های مردمی امداد کشور در حال حاضر پنج باب مسجد در جزیره قشم شامل مسجد موسی بن جعفر در روستای تولا، دو مسجد در روستای باغ بالا، یک مسجد در روستای رمکان و یک مسجد نیز در شهر قشم با مشارکت مردمی در حال ساخت است.

وی بیان داشت: بخش اعظم هزینه یک میلیارد و 500 میلیونی ساخت مسجد موسی بن جعفر(ع) روستای تولای جزیره قشم با 70 درصد پیشرفت فیزیکی توسط خیرین مسجد ساز این منطقه انجام شده است.

ستاری با اشاره به اینکه پروژه های فرهنگی عمرانی از جمله ساخت مساجد از طریق منابع جمع آوری شده در حوزه ذکات حمایت می شود گفت: در ساخت مساجد نیز از این منابع در کنار کمک های ارزشمند مردمی استفاده می شود.

وی همچنین یادآور شد: در سال های گذشته نیز با استفاده از این منابع ساخت، بازسازی و مقاوم سازی بیش از 6 هزار مسجد صورت گرفته است.