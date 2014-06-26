سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی طی حکمی «حمیدرضا عظمتی» را به عنوان سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منصوب کرد.

فانی در آیین معارفه سرپرست جدید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که عصر دیروز در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: عناصر مختلفی در تعلیم و تربیت یک کشور تأثیرگذار هستند که در این میان نقش معلم ممتاز و کلیدی است.

وی در خصوص اهمیت توسعه و تأمین نیروی انسانی در آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان به عنوان 2 نهاد راهبردی برای نظام تعلیم و تربیت محسوب می شوند که حمایت از آنها وظیفه و تکلیفی برعهده آموزش و پرورش است.

فانی با اشاره به توسعه نامتوازن نیروی انسانی در بعضی از مناطق و استان های کشور، تصریح کرد: باید این دو دانشگاه در یک برنامه منسجم و هماهنگ با سیاستهای آموزش و پرورش در جهت تامین و بهسازی نیروی انسانی متخصص و کارآمد اقدام کنند.

وی با بیان اینکه هماهنگی و حمایت از فعالیتهای این دو دانشگاه وظیفه‌ای برعهده آموزش و پرورش است، عنوان کرد: باید راهکارهایی را اتخاذ کنیم که در سایه هم فکری و همدلی بین مسئولان و کارکنان هر دو دانشگاه، شاهد هم افزایی در برنامه های آینده آموزش و پرورش باشیم.

وزیر آموزش و پرورش از تشکیل هیأت ممیزه رسیدگی به پرونده های اداری اساتید این دانشگاه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: با رایزنی‌هایی که با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است در تلاش هستیم بتوانیم مشکلات نظام اداری و ارتقایی کارکنان و اساتید این دانشگاه را مرتفع کنیم.

این مراسم با اهدای لوح سپاس از خدمات عباس حق اللهی رئیس سابق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تقدیر و حکم سرپرستی حمیدرضا عظمتی توسط وزیر آموزش و پرورش به وی تقدیم شد.

