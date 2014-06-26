احيا دفاتر خدمات الكترونيك قضايي اقدامي ارزشمند در سيستم دادرسي الكترونيك

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ابوترابی ، استفاده از فن‌آوريهاي نوين و مكانيزه کردن امور اداري ادارات ثبت اسناد واملاک کشور و سيستم قضايي را اقدامی موثر در سيستم قضايي دانست و افزود: نهادينه كردن اين امر سبب مي‌شود اطاله دادرسي در دستگاه قضايي كاهش يابد

وی افزود: همچنین فن آوریهای نوین امکان نظارت بیشتر بر عملكرد سيستم قضايي را فراهم می کند و این امربه سلامت بيشتردستگاه قضایی منجر می شود.

نماينده مردم نجف آباد و تيران گفت: احياء دفاتر خدمات الكترونيك قضايي نيز گامي مؤثر در دادرسي الكترونيك است كه در دوران رياست آيت الله آملي لاريجاني صورت گرفته است.

وي استخدام و جذب نيروهاي كارآمد و قضات شايسته در سيستم قضايي براساس برنامه پنجم مجلس شوراي اسلامي را دستاورد دیگری دانست و گفت :این اقدام نیز موفقیت دستگاه قضایی را افزایش داده است