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۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۱۵

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

احيا دفاتر خدمات الكترونيك قضايي اقدامي ارزشمند در سيستم دادرسي الكترونيك

احيا دفاتر خدمات الكترونيك قضايي اقدامي ارزشمند در سيستم دادرسي الكترونيك

دبير كميسيون قضايي، حقوقي مجلس شوراي اسلامي دستاوردهاي قضايي را در زمينه مكانيزاسيون و استفاده از فن‌آوريهاي نوين به منظور اجراي عدالت و كاهش اطاله دادرسي موفق و ارزشمندتوصیف كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ابوترابی ، استفاده از فن‌آوريهاي نوين و مكانيزه کردن امور اداري ادارات ثبت اسناد واملاک کشور و سيستم قضايي را اقدامی موثر در سيستم قضايي دانست و افزود: نهادينه كردن اين امر سبب مي‌شود اطاله دادرسي در دستگاه قضايي كاهش يابد

وی افزود: همچنین فن آوریهای نوین امکان  نظارت بیشتر  بر عملكرد سيستم قضايي را فراهم می کند و این امربه  سلامت بيشتردستگاه قضایی منجر می شود.

نماينده مردم نجف آباد و تيران گفت: احياء دفاتر خدمات الكترونيك قضايي نيز گامي مؤثر در دادرسي الكترونيك است كه در دوران رياست آيت الله آملي لاريجاني صورت گرفته است.

وي استخدام و جذب نيروهاي كارآمد و قضات شايسته در سيستم قضايي براساس برنامه پنجم مجلس شوراي اسلامي را دستاورد دیگری  دانست و گفت :این اقدام نیز موفقیت دستگاه قضایی را افزایش داده است

کد مطلب 2320051

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