پورمحمدی: بدنه دولت ازجریان اصولگرا نیست/ حبیبی: اصولگرایی مطرح نیست، فتنه گران نباید جایگاهی در دولت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در اجلاس دبیران استان های حزب موتلفه که صبح امروز پنجشنبه برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: جامعه اسلامی باید تلاش کند تا بهترین وضعیت را برای شهروندانش رقم بزند و فضا به گونه ای مهیا شود که انسان ها جهنمی نشده و فضا برای رسیدن به بهشت باز شود.

پورمحمدی با گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر ماه به ویژه آیت الله شهید بهشتی اظهار داشت: خدا به ما تفضل کند که با هم همکاری و ضعف هایمان را جبران کنیم.

وی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم بیان کرد: باید از فتنه ای که آثار مخرب و تخریبی آن تنها به افراد ظالم نمی رسد و همه را در بر می گیرد که این فتنه، فتنه اختلاف است، بپرهیزیم.

وزیر دادگستری با اشاره به انتخابات 24 خرداد سال گذشته یادآوری کرد: ملت ما در انتخابات سال گذشته یک متانت و بلوغ اجتماعی را بروز داد. کسی که پیروز انتخابات می شود، کاندیدای همه افراد جامعه نیست و باید این را قبول کنیم و همه پشتیبان این حماسه سیاسی باشیم.

وی افزود: رفتار اجتماعی و همراه با تحمل و پذیرش و تعاون زمانی شکل بگیرد بر اساس الهی نازل می شود و امروز نیاز جامعه برای حل مشکلات داخلی و خارجی، هم‌گرایی مشورت و پشتیبانی از یکدیگر است.

پورمحمدی ادامه داد: معنای تذکر با اخم، دروغگویی، دشنام و تهدید کردن متفاوت است. جنس نصیحت، راهنمایی و تفاهم را همه می دانند.

در ادامه این نشست، پورمحمدی وزیر دادگستری پاسخگوی سوالات اعضای استانی حزب موتلفه بود.

دولت برای برخورد با مفسدان اقتصادی مصامحه نمی کند

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مفاسد اقتصادی گفت: خوشبختانه دولت بنایش بر مسامحه نیست و انگیزه جدی برای برخورد و پیگیری با مفاسد وجود دارد. همچنین فضای مثبتی برای رسیدگی و پیشرفت در پرونده ها وجود دارد، اما واقعیت این است پرونده های فساد پیچیده هستند و با یکسری مشکلات در برخی پرونده ها مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: دولت به دنبال این است که با مفاسد اقتصادی برخورد جدی کند و تلقی من این است که این دولت برای جلوگیری از فساد گام های خوبی برداشته است.

یکی از دبیران استانی حزب موتلفه از وزیر دادگستری در خصوص مشکلات دادگاه ها و رشوه به بعضی از قضات و دخالت وکلا انتقاد کرد که پورمحمدی در پاسخ گفت: قوه قضائیه در این باره دغدغه جدی دارد و خود مدیران نسبت به این مساله حساس هستند. قوه قضائیه در جهت شرایط نظارتی کارهای زیادی انجام داده است و کارهایی که منجر به فساد می شده است را محدود کرده است.

وزارت دادگستری را با اصرار مسئولان قوا پذیرفتم

پورمحمدی در واکنش به اظهارات یکی از دبیران استانی حزب موتلفه که گفت شما حیف است در این جایگاه و پست باشید، اظهار داشت: انسان باید تابع تقدیر باشد و انسان اگر مرده شور باشد، باید سعی کند مرده شور خوبی باشد انسان هر جا تکلیف داشته باشد باید انجام دهد. تاکنون هیچ پستی را تقاضا نکرده‌ام و معمولا با اصرار پستی را پذیرفته ام.

وی افزود: حداقل در این پست اخیر نیز با کشمکش پذیرفتم و پا در میانی رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور و بخصوص رئیس مجلس شورای اسلامی این سمت را پذیرفتم. رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره بسیار پا در میانی کردند تا من این سمت را بپذیرم.

وزیر دادگستری در خصوص لیست بدهکاران بانکی تاکید کرد: این یک بحث پیچیده ناگواری در کشور شده است و اکنون این عدد نسبت به نقدینگی کشور پایین آمده است. بخشی از معوقات بانکی ناشی از بدهکاری دولت به سیستم بانکی است که این معوقات از دولت قبل بوده و ادامه دارد و عده ای از این مساله سوءاستفاده می کنند و بانک های ما گرفتار عدم توانایی پرداخت وام و اعتبار به مردم هستند.

پورمحمدی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری درباره پیشگیری از جرم اظهار داشت: مساله اساسی این است که این پیگیری توسط چه نهادی انجام شود و اکنون مجلس شورای اسلامی در حال تصویب قانونی برای این مساله است.

وی با تاکید بر اینکه جامعه نباید جرم خیز باشد، گفت: این حجم ناهنجاری متناسب با جامعه نیست. البته کسانی هم پنهان کاری می کنند که این عیب بزرگ و نقصی اجتماعی است.

دولت در برخورد با منتقدان ابزار زیادی ندارد

وزیر دادگستری با اشاره به اظهارات منتقدانه رئیس قوه قضائیه از صدا و سیما گفت: دولت که ابزار زیادی در دستش نیست و نمی تواند با این مساله برخورد کند. یکسری حرف ها زده می شود و تهمت به برخی افراد وارد می شود که باید این مساله را رعایت کنیم بخصوص رسانه های ما حزب اللهی ها نباید از این ابزار تهمت استفاده کنند و باید مراقبت بیشتری انجام دهیم.

پورمحمدی همچنین در خصوص انتقادهایی که از دولت و انتخاب وزرای کابینه در این نشست انجام شد، بیان کرد: دولتی که سر کار آمده است از بدنه اصولگرایی بالا نیامده یعنی ما پشتیبان این دولت برای رأی‌آوری نبودیم. این انتظار را که داشته باشیم دولت از جنس اصولگرایان شکل بگیرد، انتظار مناسبی نیست.

وی افزود: گروه های تشکیلاتی اصلاح طلب و کارگزاران از روحانی حمایت کردند، البته برخی شخصیت‌هایی که از رئیس جمهور حمایت کردند در قالب سیاسی تعریف نمی شوند. روحانی تاکید دارد منسوب به هیچ گروه اصلاح طلبی نبوده است و تلاش زیادی برای اعتدال می کند.

وزیر دادگستری ادامه داد: البته شاید اشخاص و یا وزرایی در دولت باشند که نقششان از معاون اول کمتر نباشد. باید واقعیت ها را بپذیریم که دولت از ما تشکیل نشده است.

جابه جایی در دولت ها طبیعی است

پورمحمدی همچنین با اظهار تعجب از انتقادهایی که درباره جابجایی ها در این دولت صورت گرفته است، گفت: این یک رقابت سیاسی است. این دولت پیروز شده و جابجایی ها طبیعتا رخ می دهد. اگر درد و دلواپسی، پست و شغل باشد پس من که در این دولت منصبی دارم باید دفاع کنم. باید از این مرزها عبور کنیم.

در ادامه این نشست محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: ما انتظار داریم آقای روحانی بر اساس تعادلی که گفته اند، عمل کنند. چرا از فتنه گران در این دولت استفاده شده است؟ اینجا است که حساسیت ایجاد می شود. یک نفر که سابقه مشخصی با فتنه دارد، در این دولت بکار گرفته می‌شود.

حبیبی همچنین ادامه داد: ما این را قبول داریم که دولت از بدنه اصولگرایی بالا نیامده است ما فقط می خواهیم دولت مراقبت کند که فتنه گران در این دولت جایی نداشته باشند؛ چراکه می دانیم مواضع رئیس جمهور همان اظهاراتی است که در 23 تیر 88 داشتند.

وی افزود: ما می دانیم تمام سلول های بدن پورمحمدی اصولگرا است و اکنون کسانی که اگر میرحسین موسوی در سال 88 رأی آورده بود، در وزارتخانه علوم انتخاب می کرد انتخاب شده اند.

پور مجمدی در خصوص رابطه دولت و قوه قضائیه اظهار داشت: رابطه دولت و قوه قضائیه رابطه خوبی است هر کاری که بر اساس تعامل انجام شود، مردم سودش را می‌برند.