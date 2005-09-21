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۳۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۰۹

رقابت هاي كشتي قهرماني جهان - بوداپست

ملي پوشان كشورمان تمرين كردند/ تمرين مشترك ايران و آمريكا در يك سالن

آزادكاران كشورمان صبح امروز ساعت 10:30 به وقت بوداپست با حضور در سالن تمريني اختصاصي خود مرور فن و تمرين سبك را در دستور كار خود قرار دادند و اين در حالي است كه تمرين تيم ملي كشتي آمريكا نيز با تمرين ايران همزمان شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" تمرين ملي پوشان كشورمان متفاوت تر از تمرين هاي قبلي برگزار شد و اين به منظور حضور همزمان اعضاي تيم ملي كشتي آزاد آمريكا در سالن تمرين بود. با توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده كشتي گيران دو كشور تمرين مشتركي را با يكديگر برگزار كردند .

کد مطلب 232010

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