ملي پوشان كشورمان تمرين كردند/ تمرين مشترك ايران و آمريكا در يك سالن

به گزارش خبرگزاري "مهر" تمرين ملي پوشان كشورمان متفاوت تر از تمرين هاي قبلي برگزار شد و اين به منظور حضور همزمان اعضاي تيم ملي كشتي آزاد آمريكا در سالن تمرين بود. با توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده كشتي گيران دو كشور تمرين مشتركي را با يكديگر برگزار كردند .

