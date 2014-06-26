اقدامات اجتماعي و فرهنگي اولويت مشترک سپاه و ناجا است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کاظم مجتبايي در نشست تعاملي با فرمانده و معاونان سپاه علي ابن ابيطالب(ع) با بيان اينکه اقدامات اجتماعي و فرهنگي از اولويت‌هاي سپاه پاسداران و نيروي انتظامي است، اظهار داشت: در انجام فريضه امر به معروف و نهي از منکر، تمرکز و توجه به استعدادها و قابليت‌هاي مردمي در مقابله با مظاهر علني فساد اثربخش تر است.

وي ادامه داد: هر چه جنبه حکومتي ارشاد و امر به معروف و نهي از منکر در جامعه بيشتر شود اثرات بهتر و مفيدتري خواهد داشت.

فرمانده انتظامي استان قم با تاکيد بر تعاملات گذشته في مابين اين دستگاه، افزود: حاصل اين تعاملات آسايش، آرامش و امنيت پايدار مردم است.

وي در ادامه با اشاره به محوريت مسائل فرهنگي، اجتماعي، اطلاعاتي و عملياتي در اين جلسه، اصلي ترين هدف را ارتقاء سطح امنيت اجتماعي و اخلاقي عنوان کرد و افزود: دشمنان با اقدامات هدفمند و با استفاده از رسانه ها و سايت هاي در اختيار در آن سوي مرزها تمرکزشان بر ترويج بدپوششي است.

فرمانده انتظامي استان قم سپس با اشاره به توافق نامه فرماندهي ناجا و فرماندهي بسيج در تهران، تصريح کرد: در استان قم مفاد اين توافق نامه را مجدانه دنبال مي کنيم.

فرمانده سپاه علي ابن ابيطالب(ع) نيز در سخناني با تاکيد بر وحدت و همکاري بيش از پيش در خصوص مسائل فرهنگي، خاطرنشان کرد: آنچه که امروزه به برکت انقلاب اسلامي رخ داده منجر به بيداري مسلمانان در دنيا شده است.

سردار مهدی مهدوي نژاد اتفاقات مصر را نبود يک امام و رهبر عنوان و تصريح کرد: ايران اسلامي توانست از ظرفيت ولايت فقيه به خوبي استفاده کرده و کشور را به بهترين نحو اداره کند.