  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۵ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۲

روانچی:

توافق نهایی ایران و 1+5 با اجتناب طرف مقابل از مواضع حداکثری حاصل می شود

توافق نهایی ایران و 1+5 با اجتناب طرف مقابل از مواضع حداکثری حاصل می شود

معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه ایران با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی پیش از 29 تیر ( 20 جولای) تصریح کرد که این توافق زمانی حاصل می شود که طرف مقابل از مواضع حداکثری اجتناب ورزد و به دور از توهمات،حقوق هسته ای کشورمان را مورد احترام قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات پارلمانی فرانسه به ریاست «اودیل سوگ»  که به تهران سفر کرده است، با مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه کشورمان دیدار کردند.

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی پیش از 29 تیر تصریح کرد: این توافق زمانی حاصل می شود که طرف مقابل از مواضع حداکثری اجتناب ورزد و به دور از توهمات، حقوق هسته ای کشورمان را مورد احترام قرار دهد.

خانم سوگ نیز در این دیدار با اشاره به نفوذ و نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، هدف از سفر هیات فرانسوی را به تهران تبادل نظر با مقامات ایرانی درخصوص آخرین وضعیت و تحولات منطقه خاورمیانه بیان کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 به نتیجه نهایی برسد.

دیدار هیئت پارلمان فرانسه با معاون عربی و آفریقا

 همچنین هیات پارلمان فرانسه در ملاقات جداگانه ای با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان نیز دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار طرفین آخرین تحولات منطقه به ویژه روند مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

اودیل سوگ رئیس هیات پارلمانی فرانسه با اشاره به نگرانی‌های فرانسه از افزایش افراط‌گرایی و تروریسم در منطقه بر نقش مهم و تاثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در ارتقای امنیت و حل مشکلات جاری در منطقه تاکید کرد.

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان با تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص تحولات منطقه به ویژه تحرکات تروریستی در عراق و سوریه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر تقویت روندهای سیاسی و دموکراتیک در منطقه مبتنی بر خواست و اراده مردم تاکید دارد و روش‌هایی عجیب همچون استفاده از گروه‌های افراطی و تروریستی برای تغییر نظام های سیاسی که بر اساس رای مردم و انتخابات بر پا شده‌اند را امری خطرناک تلقی می‌کنند که باید متوقف گردد.

حسین امیر عبداللهیان خطر افراط گرایی و تروریسم را صرفا مشکل منطقه ندانست، بلکه خواستار همکاری نظام بین الملل بصورت مشترک برای مبارزه با این پدیده شوم شد.

وی افزود: معتقدیم روند سیاسی در عراق نباید دچار خلل شود و حقوق تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق مورد توجه ماست
 

کد مطلب 2320185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها