به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب بدری در جمع خبرنگاران از حضور هیات کوبایی در ایران خبرداد و گفت: ایران ظرف سالهای گذشته 200 میلیون دلار اعتبار خریدار در اختیار کشور کوبا قرار داده بود که این کشور از ایران، مواد غذایی، گوشت، شیرینی و شکلات وارد کرده، این در حالی است که ایران از این کشور بستانکار است و باوجود اینکه بازپرداخت این بدهی به صورت مستمر صورت می گرفت، اما در سال 88 به دلیل وقوع گردباد در منطقه کارائیب، اوضاع مالی این کشور را نامساعد کرد و آنها نتوانستند بدهی ایران را بازپرداخت کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به سوال مهر افزود: از سوی دیگر، به دلیل وضع تحریم ها بر علیه ایران، نقل و انتقالات پول کاری دشوار بود و عملا امکان پذیر نشد، بنابراین ایران 43 میلیون یورو از کوبا طلبکار است و در هیاتی که از این کشور به ایران سفر کرده است، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه کوبا ظرف دو سال گذشته، اصلاحات اقتصادی صورت داده و منطقه آزادی را با قوانین خاص ایجاد کرده اند، تصریح کرد: این منطقه آزاد، مزایای بسیار از جمله معافیت های مالیاتی دارد و کشورهای برزیل، مکزیک و حتی امریکا نیز در آن سرمایه گذاری کرده اند، ایرانی ها نیز در حال بررسی این منطقه هستند تا بتوان در آنجا سرمایه گذاری کرد، این در حالی است که با توجه به جذابیت های توریستی کوبا، ایران می تواند برای تامین بخشی از مایحتاج ساخت هتل در این کشور و نیز مواد غذایی مورد نیاز آنها، وارد عمل شود.

به گفته بدری، کوبا از پزشکان حاذقی برخوردار است که می توان از آنها با توسعه روابط دو کشور بهره گرفت. ضمن اینکه ایران قرار است که از این کشور، واکسن مننژیت و دارو وارد کند.

وی حجم تجارت کنونی ایران و کوبا را در حال حاضر، 300 هزار دلار عنوان و خاطرنشان کرد: کمیسیون مشترک تجاری دو کشور قرار است در آینده ای نزدیک در ایران تشکیل شود که امیدواریم منجر به تفاهمات مناسبی شود.