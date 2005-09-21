تشكيل 1351 پرونده مفاسد اقتصادي در 20 استان كشور//بازگشت يك تريليون و 388 ميليارد ريال وجوه به بيت المال

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، حجت السلام و المسلمين عبدالرضا ايزدپناه در نشست خبري صبح امروز خود با خبرنگاران ، افزود : از تعداد يكهزار و 351 پرونده 909 پرونده مختومه و 495 نفر در اين ارتباط دستگير شده اند همچنين رسيدگي به 441 پرونده ادامه دارد كه اين پرونده ها در زمينه هاي اختلاس ، زمين خواري ، قاچاق كالا و ساير موارد بوده است .

وي افزود : در مدت زمان رسيدگي به اين پرونده در تهران و استانهاي كشور نسبت به استرداد از پرداخت دو هزار و 300 ميليارد ريال از وجوه عمومي در صنعت نفت ، 900 ميليارد ريال در صنعت معدن ، 530 ميليارد ريال در حوزه مخابرات ، 90 ميليارد ريال در بخش هاي اقتصادي نهادها ، 50 ميليارد ريال در حوزه راه و ترابري به بيت المال اقدام شده است همچنين در استانهاي كشور نسبت به مسترد كردن بيش از 320 ميليارد ريال وجوه و بازگرداندن 300 هزار متر مربع به مالكيت دولت اقدام شده است .

ايزدپناه در ادامه گفت : بر اساس گزارش مجتمع قضايي امور اقتصادي از شهريور سال 80 تا شهريور ماه سال 84 در مجموع افزون بر يك هزار و 99 پرونده مفاسد اقتصادي تشكيل شده كه از اين تعداد 704 پرونده مختومه شده است .

وي تصريح كرد : وي در ارتباط با پرونده " جهيزيه خانه سبز" بانك توسعه صادرات ، گفت : در ارتباط با پرونده شركت جهيزيه سبز كه تعداد شكات آن بسيار هستند 200 ميليارد ريال توسط متهم اصلي پرونده كه شخص سابقه دار در گمرك است كلاهبرداري شده است .

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكه وزارت اطلاعات در ارتباط با هزار و 483 پرونده اقدام كرده است تصريح كرد : از اين تعداد پرونده تكليف 850 پرونده مشخص شده و هزار و 100 نفر نيز دستگير و دوهزار و 400 نفر در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي احظار شده اند .

به گزارش مهر ، وي به اقدامات سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و گفت : دو هزار و 470 پرونده در بازرسي و نظارت تشكيل شده كه بخشي از آن به دادگستري و بخشي ديگر به رييس جمهور قبلي و فعلي ارائه شده است .

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت : نيروي انتظامي نيز در بخش مبارزه با قاچاق كالا كه مفاسد اقتصادي نيز مشمول ان مي شود اقدامات گسترده اي صورت داده كه در حال حاضر گزارش آن را در اختيار ندارم.

ايزدپناه گفت : 150 فقره پرونده در ارتباط با زمين خواري از سوي وزارت مسكن ، سازمان جهاد كشاورزي ، اداره محيط طبيعي و محيط زيست به دادسراي تهران ارجاع شده و هزارو 700 ساعت براي رسيدگي به اين پرونده وقت صرف شده است .

وي ارزش تقريبي پرونده هاي زمين خواري رسيدگي شده در دادسراي تهران را 10 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت : 34 هزار هكتار ارزش ارزي پرونده ها بوده و اين در حالي است كه 11 هكتار از زمين خواري ها توسط افراد سود در دستگاههاي دولتي صورت گرفته است .

ايزدپناه لوايح مبارزه با پول شويي ، شفاف سازي گردش مالي و اقتصادي ، حمايت از مصرف كنندگان ، بازار اوراق و بهادار و لايحه امور گمركي را از جمله لوايح ارائه شده از سوي ستاد به مجلس در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي برشمرد .

وي خاطر نشان كرد : در ارتباط با عدم اعلام اسامي مسئولان داراي پرونده هاي مفاسد اقتصادي ، گفت : به هيچ عنوان چنين نيست بلكه درباره مفاسد اقتصادي در چندين بانك يا بررسي پرونده شركت دخانيات اطلاع رساني صورت گرفته و حتي گاهي بر خلاف قانون بعضي روزنامه ها پيش از بررسي كامل پرونده و اعلام نتيجه ، اطلاع رساني صورت گرفته است و برخي نشريات اين اقدام غير قانوني را به نقل از برخي سايت هاي خبري انجام داده اند .

سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي طبق قانون رسانه ها در زماني مي توانند اطلاع رساني درباره پرونده داشته باشند كه حكم قاضي قطعي شده باشد و پرونده مختومه اعلام شده باشد و در اين راستا بنا به تاكيد مقام معظم رهبري و سران قوا نبايد آبروي اشخاص را زير سئوال برد.