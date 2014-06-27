امضای بیانیه مشترک وزرای کار ایران و سودان/ ربیعی: بیکاری یک مسئله جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در دیدار وزیر توسعه منابع انسانی و کار سودان گفت: دو کشور از سابقه دیرینه همکاری و نیز منافع و مواضع مشترک در مجامع بین المللی برخوردارند و این دیدار نیز فرصت مغتنمی است تا برای بهبود شرایط دو کشور همکاری داشته باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سودان در مسائل مختلف در کنار هم هستند و ما برای این نوع روابط احترام بسیاری قایل هستیم.

وی گفت: هر دو کشور وجه تشابه زیادی با هم دارند. از یک طرف تحریم ها را طی کرده ایم و از سوی دیگر با مسئله رشد جمعیت مواجه هستیم، مسائل اجتماعی مشابه ای هم داریم. خصوصیات جوامع ما چه در خارورمیانه و شمال آفریقا شباهت های فراوانی با هم دارد بنابراین با این فصل مشترک باید همکاریها را افزایش دهیم.

ربیعی ادامه داد: البته نیاز به تعریف جدید از همکاری هم داریم و ما با اعتقاد جدی به این روابط نگاه می کنیم. رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را برای ما تعریف کرده اند اگر محتوای برنامه اقتصادی مقاومتی را برای شما تبیین کنیم این برنامه برای کشورهایی مثل شما نیز کاربرد خواهد داشت.

وزیر کار تاکید کرد: همانطور که سازمان بین المللی کار اذعان کرده بیکاری یک مسئله جهانی است. البته بیکاری تنها یک مسئله اقتصادی نیست، حتی فکر می کنم برخی از اتفاقاتی که در خاورمیانه رخ داده ریشه در بیکاری دارد؛ از اینرو پرداختن به مسئله بیکاری یک موضوع جدی است.

وی گفت: به آقای گای رایدر مدیرکل سازمان بین المللی کاردر حاشیه اجلاس امسال هم یادآورشدم که با تغییر تیپولوژی طبقه کارگر و کارگرهای جدید مواجه ایم.

ربیعی افزود: در مورد مسئله همکاری های دوجانبه و مسائل اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3 صندوق بزرگ مثل صندوق کارگران (تامین اجتماعی) صندوق کارگران فولاد و صندوق کارکنان دولت را تحت پوشش دارد که این صندوق ها 3 مجموعه بزرگ اقتصادی در کشور هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مجموعه های یاد شده در حوزه هایی مانند فولاد، پتروشیمی، دارو، سیمان، بانک و غیره فعال هستند که اگر جناب عالی زمینه همکاری را فراهم کنید با کمال میل این وزارتخانه نیز آمادگی کامل برای گسترش همکاری ها را دارد.

وی به دیگر زمینه های همکاری با کشور سودان اشاره کردو گفت: هم اکنون همکاری های گسترده بین المللی در زمینه آموزش فنی و حرفه ای با کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، عمان و ... و همچنین در آفریقا بروندی و تانزانیا وجود دارد و در این زمینه هم می توانیم تجربیات خود را در اختیار شما بگذاریم. هر تفاهمی هم که با رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور داشته باشید آن را اجرا خواهیم کرد. علاوه بر این در زمینه مشاغل خانگی، بنگاه های کوچک و متوسط، صنایع دستی و رفاه اجتماعی هم آمادگی همکاری وجود دارد.

در این دیدار، خانم "اشراقه سید محمود" وزیر توسعه منابع انسانی و کار سودان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران گفت: روابط بین دو وزارتخانه منعکس کننده عمق روابط دو کشور است و امیدواریم از دریچه همکاری ها در زمینه تعاون،، کار و رفاه نیز آن را گسترش دهیم.

وی افزود: سخنرانی های جناب عالی را در اجلاس مجمع عمومی سازمان بین المللی کار و جنبش عدم تعهد از نزدیک پیگیری کردم. ما هم در سودان با همان شرایط جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم.

وزیر توسعه منابع انسانی و کار سودان گفت: ما نیز با شما هم عقیده ایم که با پایداری می توانیم بسیاری از مشکلات را پشت سر بگذاریم به هم دلیل نیز به تجربیات شما در زمینه اقتصاد مقاومتی نیازمندیم و مایلیم که از تجربیات شما در این زمینه استفاده کنیم.

خانم اشراقه سید محمود تصریح کرد: کشور سودان با چالش های بسیاری مثل بیکاری و اشتغال روبرو است به نحوی که میانگین بیکاری به 18.8 درصد رسیده است. وی افزود: تلاش های زیادی هم برای اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان انجام شده که از آن جمله می توان به پرداخت تسهیلات بانکی برای پروژه های کوچک اشاره کرد.

وی افزود: یکی دیگر از سیاست هایی که دولت برای کاهش نرخ بیکاری داشته اجرای برنامه های مهارتی و فنی و حرفه ای برای جوانان بوده است. در کشور سودان نیز همانند کشور ایران جوانان، درصد بالایی را از جمعیت تشکیل می دهند و ما هم از راه آموزش های فنی و حرفه ای و حمایت های اجتماعی و بهزیستی سعی می کنیم که فرصت های شغلی را برای جوانان به وجود آوریم.

وزیر توسعه منابع انسانی و کار سودان افزود: به طور کلی سیاست های دولت سودان گسترش بخش خصوصی از طریق آموزش های فنی و حرفه ای برای جوانان است. خانم اشراقه افزود: در این مسیر به کمک جمهوری اسلامی ایران در زمینه گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و همچنین ایجاد صنایع کوچک و متوسط نیازمندیم.

در پایان این دیدار وزرای کار دو کشور با امضای بیانیه مشترک بر ارتقای همکاری ها به ویژه در زمینه کارآفرینی و حوزه اشتغال تاکید کردند. در این بیانیه مشترک بر همکاری در زمینه گسترش آموزش های فنی و حرفه ای ،‌توسعه خدمات اجتماعی، گسترش نظام های حمایت اجتماعی از کارگران، زنان و معلولان و همکاری و تبادل تجربیات در فراگیر کردن تعاونی های تولیدی و خدماتی تاکید شد.

صدور خدمات فنی و مهندسی و ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط از دیگر مفاد این بیانیه مشترک بود. مقرر شد دو طرف نشست کمیته مشترک کارشناسی را برای دو ماه آینده برنامه ریزی و تعیین جدول اجرایی همکاری ها برگزار کنند.