به گزارش خبرنگار مهر، جعفر آژنگ شامگاه پنج شنبه در مراسم امحای مواد مخدر که به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در میدان گاز سنندج برگزار شد، گفت: بالغ بر یک هزار و 700 نفردر سراسر کشور تاکنون در راه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسیدند و کردستان نیز تاکنون 13 شهید و 35 جانباز را در این عرصه داشته است.

وی اظهارداشت: کردستان درطول چند سال پیش از لحاظ مواد مخدر جزو استان‌های سفید کشور بود ولی متاسفانه امروزه روند استفاده از این مواد در استان افزایش پیدا کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به اینکه از نظر کشفیات و دستگیری عاملان مرتبط با مواد مخدر در سال گذشته استان نسبت به مدت مشابه آن در سال مقابل آن شاهد رشد بوده ایم، ادامه داد: بالغ بر یک تن و 200 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سال گذشته در استان کشف شده است.

آژنگ از تغییر رویکرد نیروی انتظامی استان در سال جاری خبرداد و بیان کرد: در سال جاری برخورد با بارهای ترانزیتی که مقصد آنها استان نیست در اولویت دوم نیروی انتظامی استان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پاکسازی و برخورد با خرده فروشان وتوزیع کنندگان موادمخدر در استان جزو اولویت های نخست پلیس استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از مواد مخدر صنعتی افزایش پیدا کرده است، افزود: مردم باید آگاهی یابند که میزان معایب و مضرات ناشی از مصرف مواد مخدر صنعتی به مراتب بیشتر از مواد سنتی است.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان عنوان کرد: اگر ترک و درمان مصرف‌کنندگان موادمخدرسنتی در مدت کوتاهی امکان پذیر بود این امر در خصوص افراد مبتلا به موادمخدرصنعتی به سختی صورت می گیرد.

آژنگ بیان کرد: با همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه هاو ادارات سطح استان مقابله و مبارزه جدی با این مواد خانمان سوز انجام می شود.

وی اعلام کرد: در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته کشفیات مواد صنعتی و پیش سازبیش از 200 درصد رشد داشته و این مسئله زنگ خطر میل و اقبال عمومی را به صدادرآورده است.

وی ادامه داد: در زمینه دستگیری خرده فروشان و عوامل توزیع‌کننده مواد مخدر، توقیف ماشین‌ها، دستگیری باندها و برخورد با معتادان 18 تا 47 درصد در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال ماقبل ان افزایش داشته است.

جانشین فرمانده انتظامی کردستان اظهارداشت: میزان دستگیری و معرفی دستگیر شدگان به کمپ‌ها و زندان‌ها در سال جاری شاهد افزایش چشمگیری نسبت به مدت مشابه آن در سال 92بودیم.

آژنگ بیان کرد: ریشه کن شدن موادمخدر در کشور ما موضوعی است که تحقق آن امکان پذیر نیست ولی باید این مبحث را به داخل خانواده‌ها و تمامی اقشار جامعه کشانده شود تا حداقل از روند افزایشی مصرف موادمخدر جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بازتاب و نتیجه اعتیاد منجر به وقوع جرائم اجتماعی می شود،ادامه داد: متاسفانه بیش از 65 درصد جرائم خرد در استان توسط معتادان صورت می گیرد.

وی اظهارداشت: اگر مکانی برای نگهداری معتادان اختصاص پیدا کند بدون شک شاهد برقراری امنیت اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود.