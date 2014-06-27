حکم دادگاه قضایی اروپا برای گوگل/ حذف برخی صفحات مهم

به گزارش خبرگزاری مهر، گوگل به دستور دادگاه قضایی اروپا و قانونی که از آن با عنوان "قانون فراموشی" یاد می شود، آغاز به حذف صفحاتی نموده که اطلاعات مهمی را فاش می سازد.

یکی از قاضیان این حکم در مصاحبه ای گفت: " برخی از نتایج و داده هایی که در صفحات گوگل پخش شده اند در روزها یا شاید ماه های اخیر با توجه به قانون حفظ و صیانت از اطلاعات حذف شوند. این اطلاعات شامل اطلاعات شخصی، یافته ها یا تحقیقات مهم، برنامه های کاربردی و ... می شود."



در نتیجه و پس از حذف صفحات، اگر شما واژه حذف شده را در موتور سرچ گوگل جستجو کنید، با این اخطار مواجه خواهید شد: " نتایج جستجوی شما برای حفظ و صیانت از اطلاعات و بنا به دستور دادگاه کشورهای اروپایی حذف شده است!"

چگونگی حذف صفحات از گوگل

قبل از آغاز چنین پروژه ای، آگهی از سوی گوگل در این رابطه در فضای مجازی منتشر شد تا کاربران نیز در این پروژه سهیم باشند. در مدت چهار روز، بیش از 41000 درخواست حذف در بانک های مختلف اطلاعاتی گوگل به ثبت رسید. اما مقامات گوگل بدون بررسی اطلاعات نمی توانستند مبادرت به حذف صفحات کنند.

بن بست در مسیر حذف صفحات

در ظاهر گوگل می توانست تا پایان مسیری که در آن گام برداشته با موفقیت پیش برود اما مدتی نگذشت که این طرح با شکست مواجه شد و قانون قضایی اروپا نیز نتوانست مانع از این شکست و همینطور انتشار اطلاعات مهم امنیتی شود. گوگل تنها می توانست اطلاعاتی را حذف کند که روی صفحات اروپا نمایش داده می شوند اما نتایج جستجویی که قبلا در گوگل ایتالیا نمایش داده شده بودند و اکنون در گوگل کانادا روی خط هستند را چطور؟ گوگل تنها می تواند مرجع اخبار در اروپا را حذف کند اما خبری که از همان مرجع اما در نقطه دیگری از اروپا پخش شده است را چطور؟



گوگل نمی تواند به شبکه ای جز گوگل اروپا برای حذف صفحات وارد شود، پس باید گفت که پروژه حفظ و صیانت از اطلاعات، نتایج و یافته های مهم به بن بست رسیده است.