پیشرفت ورزش نیازمند حضور بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی جمعه صبح در مراسم آغاز دوره جدید آموزشی آکادمی "میزان" خراسان که در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد ضمن تاکید بر لزوم حضور بخش خصوصی در ورزش اظهار کرد: حضور موسسه مالی و اعتباری میزان در ورزش باعث رونق والیبال در شرق کشور شده است.

وی همچنین ضمن ابراز خرسندی از توجه باشگاه فرهنگی ورزشی میران به بحث استعدادیابی و انجام کارهای پایه ای در والیبال بیان کرد: فعالیت آکادمی میزان می‌‌تواند باعث ماندگاری حضور بخش خصوصی در ورزش شده و باعث گسترش اخلاق و ورزش در کنار یکدیگر شود.

معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: باید از حضور بخش خصوصی و همچنین موسسه میزان برای حضور در والیبال و رونق آن حمایت کرد.

حمایت وزارت ورزش و جوانان از استعداد پروری

احمدی همچنین به حمایت وزارت ورزش و جوانان از انجام فعالیت‌های خوبی همچون بحث استعداد پروری و اخلاق مداری در ورزش اشاره و اظهار کرد: امیدوارم شاهد این گونه فعالیت ها در بقیه نقاط کشور هم باشیم.

غفور حلمی رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتبار ی میزان نیز در ادامه این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور موسسه میزان در ورزش ابراز کرد: از اینکه می بینم حضور میزان توانسته باعث ایجاد انگیزه و شور و نشاط در بین مردم به ویژه جوانان و نوجوانان شود بسیار خرسند هستم.

وی با بیان اینکه بعد از انجام واجبات دینی هیچ کاری بهتر از شاد کردن مردم نیست گفت: حوشحالم در دورانی که برخی معضلات اجتماعی مانند اعتیاد خانواده ها را نگران کرده باشگاه میزان توانسته با دور هم جمع کردن کادری مجرب نوجوانان و جونانان زیادی را جذب ورزش کند.

هدف اصلی میزان اخلاق مداری است

حلمی هدف اصلی میزان از حضور در ورزش را اخلاق مداری دانست و اظهار کرد: امیدوارم باشگاه میزان بتواند به وظایفش به خوبی عمل کرده و علاوه بر قهرمانی در اخلاق مداری و توجه به مباحث اخلاقی هم موفق عمل کند.

وی افزود: تا زمانی که والیبال درگیر مسائل سیاسی و حاشیه های بی مورد نشود و سایه سیاست بر سر این ورزش سنگینی نکند موسسه مالی و اعتباری میزان در خدمت ورزش استان های خراسان خواهد بود و اگر غیر از این باشد ما هم دیگر در ورزش حضور نخواهیم داشت.

میزان الگویی برای والیبال کشور

هادی سیستانی ناظر فدراسیون والیبال هم در ادامه این مراسم با بیان اینکه امروز صدای آکادمی میزان به سراسر کشور رسیده، افزود: این آکادمی در آینده ای نزدیک به الگویی برای والیبال کشور تبدیل خواهد شد.

این پیشکسوت والیبال ضمن ابراز خرسندی از توجه باشگاه میزان به اخلاق مداری بیان کرد: خوشبختانه در آکادمی میزان علاوه بر بحث ورزش و اخلاق مداری به بحث آینده علمی و درس بچه ها نیز توجه می شود.

محمد ابراهیمی فاروجی مدیر اجرایی باشگاه و مسئول آکادمی میزان نیز در ابتدای این برنامه ضمن اشاره به فعالیت های آکادمی میزان در استعدادیابی و جذب نوجوانان و جوانانی که توانایی و استعداد حضور در ورزش والییال را دارند گفت: آکادمی میزان در پنج نقطه از مشهد و به صورت کاملا رایگان کار آموزش والیبال را انجام می دهد.

وی افزود: در حال حاضر 250 پسر و 150 دختر که از بین هزار و 500 مراجعه کننده برگزیده شده اند در آکادمی میزان حضور داشته و والیبال را به صورت پایه ای آموزش می بینند.

گفتنی است در این مراسم که دو ساعت به طول انجامید برنامه های متعدد فرهنگی و هنری اجرا شد، همچنین حضور خانواده های نوجوانان و جوانان عضو آکادمی میزان در سالن محل برگزاری مراسم به شور نشاط این جشن افزوده بود.