مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر در دشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در امور افغانستان در این مراسم با گرامیداشت یادونام شهدا بویژه شهدای هفتم تیر اظهار داشت:هفتم تیر روزی است که انسانهای لایق و شایسته در فضای مسموم و آلوده و تبلیغات سوء که علیه آنها می شد به شهادت رسیدند.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی افزود:در آن زمان کسانی که به مسجد می آمدند نمی خواستند عظمت و معنویت شهید بهشتی را بشنوند و به قدری اوضاع آلوده بود که در آنجا نیاز به بصیرت ، آگاهی وهوشیاری بود.

ابراهیمی ادامه داد:این کانونهای جوشان که با مدیریت و تدبیر سید شهدای هفت تیر یعنی آیت الله بهشتی اداره می شد توانست تا حدودی حق وحقیقت را روشن کند.

وی یادآور شد: هفته قبل از جریان هفت تیر نشست علمای تهران در محضر شهید بهشتی برگزار شد و در آنجا گلایه هایی شد از نوع حرکت دولت و رئیس جمهور وقت و ایشان هم فرمودند عزیزان در آینده نیاز به خون دادن داریم ما جنگ خیابانی می خواهیم که این اتفاق نیز افتاد.

وی تصریح کرد:مسئولین در مناسبتها و محافل مختلف باید جریان هفت تیر را تحلیل و تبیین کنند .

نماینده ولی فقیه در امور افغانستان با بیان اینکه انقلاب کارخود را کرده خاطر نشان کرد: انشاء الله با کمک کشورهای منطقه ریشه این تکفیریها در کشور عراق را نابود کنیم .

وی گفت:البته در داخل کشور باید هوشیار باشیم اتحاد و انسجام لازمه پیشرفت است که انشاءالله این دو در جامعه با محوریت مقام معظم رهبری ادامه پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: استان بوشهر دارای عزیزانی است که در جنگ با انگلیس ها قدرت ایران را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم علاوه بر خانواده های معظم شهدا، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، استاندار بوشهر، معاون برنامه ریزی استاندار،فرمانداردشتی،بوشهر و دیر و شماری از مسئولین استانی وشهرستانی حضور داشتند.