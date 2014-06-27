شایعترین بد شکلی مادرزادی نوزادان/ وضعیت شیوع بیماری پاچنبری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر تقی بغدادی در کنفرانس ماهانه انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران با اشاره به بیماریهای ارتوپدی نوزدان هنگام تولد افزود: در رفتگی لگن از بیماریهای شایع نوزادان در هنگام تولد است و اگر این بیماری دیر تشخیص داده شود قطعا روند درمان آن نتایج رضایت بخشی نخواهد داشت از این رو باید تشخیص این بیماری به موقع باشد تا نتایج درمانی خوبی داشته باشد.

وی اظهارداشت: پا چنبری از جمله دیگر بیماریهای مادرزادی نوزادن است که با گچ گیری درمان می شود.

رئیس انجمن ارتوپدی اطفال شیوع بیماری پا چنبری در نوزادان را 1.2 در هر هزار تولد عنوان کرد و افزود: پاچنبری (Club-Foot) مهمترین و شایعترین بد شکلی (دفورمیتی) مادرزادی پا است. در این بد شکلی، قسمت جلو پا به سمت داخل و پایین چرخیده و در عقب، پاشنه پا هم به سمت داخل چرخیده است.

وی گفت: رشته ارتوپدی اطفال در ایران دارای سابقه طولانی نیست و مردم با فوق تخصص ارتوپدی کودکان زیاد آشنایی ندارند.

بغدادی تاکید کرد: درمان پاچنبری باید در هفته اول یا دوم زندگی آغاز شود، زیرا در این دوران بافت های رباط ها، کپسول مفصلی و تاندون ها انعطاف پذیرترند.

در ادامه این کنفرانس ماهانه دکتر ناصر اقدمی مسئول مرکز سلول درمانی پژوهشگاه رویان از درمان بیماری آرتروز با روش سلول درمانی خبر داد و گفت: هزینه درمان بیماری آرتروز از طریق سلول درمانی بین 3 تا 3.5 میلیون تومان است اما هزینه درمان با پوشش بیمه ای کمتر از این می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در پزشکی بیشتر دارو درمانی مطرح است، افزود: این درحالی است اگر جایی از بدن انسان دچار تخریب شده باشد با دارو درمانی ترمیم نمی شود اما سلول درمانی می‌تواند این کار را انجام دهد.

اقدمی با اشاره به اینکه کارایی سلول درمانی در بیماریهای ارتوپدی زیاد است، افزود: در مورد بیماری‌ آرتروز مطالعاتی در پژوهشگاه رویان انجام شده است تا از طریق سلول‌ درمانی، درمان شود.

وی افزود: همچنین در مورد درمان شکستگی‌هایی که جوش نمی خورند و یا بد جوش می‌خورند، از طریق سلول درمانی در حال تحقیق هستیم.